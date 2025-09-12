Красивите цветя, които трябва да засадите сега, за да ви радват с цъфтежа си през пролетта

Ако искате градината ви да бъде обект на завист от всички ваши съседи следващата пролет, трябва да започнете със засаждането на цветя сега. Есента е идеалното време да отделите време и средства за вашата цветна градина. Но не всички растения могат да се възползват максимално от засаждането им по това време. Има седем красиви цъфтящи растения, които можете да засадите в земята сега и да очаквате красиви цветове догодина. Ето кои са тези цветя.

7 цветя, които да засадите сега, за да ви радват с красив цъфтеж през пролетта

Котешка трева. Това дълго цъфтящо, издръжливо и лесно за поддръжка растение е популярно сред градинарите. Котешката трева има светлозелени листа и малки лилави цветове. Обича да расте на пълно слънце с добре дренирана почва.

Лилейник. Това красиво многогодишно растение е издръжливо и цъфти прекрасно. Обича слънце или полусянка.

Кореопсис. Със своите очарователни, ярко оцветени цветове, кореопсисът е популярен избор. Той обича пълно слънце и добре дренирана почва и изисква много малко поддръжка. Не изисква премахване на пресъхнали цветове и веднъж вкоренен, може да оцелее с по-малко поливане.

Вероника. Тези цветя са впечатляващо допълнение към всяка градина с наситено лилавите си цветове и формата на метлица. Въпреки че пресечените листа трябва да се подрязват за повече цъфтеж, след като цветето се вкорени, Верониката може да цъфти със седмично поливане.

Ириси. Тези популярни лилави и жълти цветя обичат да се засаждат или пресаждат през есента. Когато засаждате ириси, винаги оставяйте горната част на луковицата открита и се уверете, че са на частично или пълно слънце.

Ехинацея. Издръжливи и красиви, ехинацеите внасят зашеметяващ облик на всяка градина. Те се предлагат в разнообразие от сортове, идеални за избор на цветове, които ще се откроят перфектно на фона на останалите цветя във всяка градина. Ехинацеята се нуждае от пълно слънце и след цъфтежа привлича опрашители във вашата градина.

Градински чай. Той цъфти рано през пролетта, носейки първия облик на цветове във вашата градина. Ако е засаден на пълно слънце с добре дренирана почва, ще цъфти красиво. Ако се подреже след цъфтежа, ще цъфти отново по-късно през лятото, за да ви радва отново с ярките си цветове.

Засадете тези цветя до края на есента и през пролетта градината ще ви радва с изобилие от пъстри цветове.

