Как да подготвите леха с чесън за засаждане

Отглеждането на чесън е лесно. Всичко започва с добре подготвено място за засаждане, за да можете да извлечете максимума от реколтата си. Научете повече за отглеждането на чесън.

Чесънът произхожда от Централна Азия отпреди хиляди години. Хората отдавна се радват на чесън като основна хранителна съставка, както и като лечебно средство с много приложения - от борба с инфекции до подобряване на храносмилането. Чесънът е член на рода Allium, който включва лук , праз и шалот.

Луковиците на чесъна, наричани още „глави“, съдържат няколко скилидки, които се използват в широк спектър от кулинарни ястия. Тези скилидки са и това, което засаждате, когато отглеждате чесън. Когато са в земята, луковицата е мястото, където се съхраняват хранителни вещества за оцеляване по време на суша или друго стресиращо време.

Правилната подготовка на лехата с чесън е от съществено значение за отглеждането на здрави и продуктивни растения чесън. Чесънът обикновено се засажда през есента, тъй като се нуждае от студен период, за да формира силни корени преди пролетния растеж. Ето ръководство стъпка по стъпка, което ще ви помогне да подготвите лехата си с чесън за засаждане.

Слънчева светлина

Пълно слънце: Чесънът вирее на пълно слънце, затова изберете място, което получава поне 6-8 часа пряка слънчева светлина дневно. Доброто излагане помага на луковиците да растат по-големи и да узреят правилно.

Дренаж на почвата

Добре дренирана почва: Чесънът предпочита добре дренирана почва, за да предотврати преовлажняване, което може да причини гниене на корените. Избягвайте ниско разположени места, където може да се натрупа вода, или помислете за използването на повдигнати лехи.

Разрохкайте почвата

Дълбочина и аериране: Разрохкайте почвата на дълбочина поне 20-30 см с помощта на градински вили или фреза. Това помага на корените на чесъна да проникнат дълбоко и да изградят силна коренова система

Разбиване на буци: Уверете се, че почвата е без големи буци и камъни, тъй като те могат да възпрепятстват растежа на корените.

Оформете леглото

Вариант за повдигнати лехи: Помислете за създаване на повдигнати лехи, за да подобрите дренажа, особено ако почвата ви е тежка глина. Повдигнатите лехи могат да бъдат високи 10-15 см, за да може излишната вода да се отцеди.

Плоско легло: Ако почвата се отцежда добре, плоско легло е подходящо. Просто се уверете, че почвата е рохкава и добре подготвена.

Разрохкване на почвата с гребло

Оформяне на леха с чесън

Оформяне на повдигнато легло с чесън

Подготовката на леха с чесън включва избор на слънчево, добре дренирано място, тестване и обработка на почвата, разрохкване на лехата и борба с плевелите. Следването на тези стъпки осигурява плодородна среда за скилидките чесън, за да развият силни корени и да произведат големи, ароматни луковици. Като дадете на чесъна си добър старт, ще се радвате на изобилна реколта следващото лято.

В зависимост от сорта, който отглеждате, реколтата е около 90-150 дни след засаждането. Не забравяйте да планирате така, че реколтата от чесън да се случи преди очакваната дата на първите слани във вашия район .

Събирайте реколтата, когато долните листа покафенят. Някои от горните листа може все още да са зелени.

Повдигнете цялото растение от земята, заедно с листата.

Внимателно разклатете почвата колкото е възможно повече.

Оставете растенията да изсъхнат на сенчесто и сухо място за около седмица до две седмици, за да се втвърдят. Ако времето и вредителите позволяват, можете просто да оставите чесъна да изсъхне в градината си.

След втвърдяване, отстранете корените и листата и съхранявайте на закрито място без влага. Чесънът е готов за съхранение и употреба след процеса на втвърдяване!