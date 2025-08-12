Как чесънът помага и вреди: Отговор от кардиолог

Чесънът е агресивен продукт, който не е полезен за всеки, напомня руският кардиологъ и фармаколог д-р Светлана Павличенко. Според нея, чесънът не напразно е наричан едно от най-добрите природни средства за укрепване на здравето на кръвоносните съдове и сърцето. Веществото на пикантния зеленчук - алицин - осигурява профилактика на сърдечни заболявания.

Ползи и вреди от чесъна

„Чесънът дължи миризмата си на съдържащия сяра полифенол алицин. Когато попадне в кръвта, алицинът участва в синтеза на сероводород, който отпуска стените на кръвоносните съдове, спомагайки за нормализиране на кръвното налягане“, каза кардиологът Павличенко.

Лекарят отбелязва, че алицинът се образува, когато чесновата пулпа влезе в контакт с въздуха. Лекарят посъветва да се оставят счуканите скилидки чесън за 10 или 15 минути, преди да се използват за готвене.

Д-р Павличенко добавя, че чесънът заема специално място сред здравословните продукти поради високото си съдържание на много биоактивни вещества.

„Съдържа повече от 40 биологично активни компонента с лечебни свойства, включително витамини C, B, калий и калций в състава си“, казва експертът.

В същото време, консумацията на чесън не се препоръчва за всеки.

„Чесънът е доста агресивен продукт, така че не трябва да се консумира на празен стомах“, казва специалистът.

Павличенко отбеляза, че зеленчукът може да навреди на лигавиците на стомаха и хранопровода, ако се консумира неправилно. Той е противопоказан при някои стомашно-чревни заболявания.

Още за ползите от чесъна

Консумирайки чесън ежедневно, вие допълнително ще защитите организма си от Helicobacter pylori, салмонела, стрептококи и стафилококи, както и от патогени на заболявания като туберкулоза, дизентерия, кандидоза и херпес.

Ежедневната консумация на чесън при диабет (особено тип 2) заслужава специално внимание. Факт е, че този зеленчук намалява концентрацията на захар в кръвта с около 25% и забавя процеса на разграждане на инсулина директно в черния дроб. Освен това, като влияе положително върху кръвоносните съдове и артериите, чесънът предпазва сърцето на диабетиците от кардиомиопатия и атеросклероза.

Чесънът с право се счита за едно от най-добрите природни средства за лечение и профилактика на вирусни заболявания. Според проучвания, ежедневната консумация на чесън намалява честотата на настинките с повече от 60%. Освен това, за тези, които не се страхуват от миризмата на чесън, средната продължителност на настинката се намалява с около 70% при редовна консумация на чесън, съобщава изданието The Health.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение!