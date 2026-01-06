Как да подрежете розмарина през зимата

Въпреки че зимата е подходящо време за растенията във вашата градина да си починат и да се подготвят за следващия вегетационен период, тя може да бъде и активно време за градинарите. Когато растенията не се подрязват редовно, те могат да станат нестабилни и нездравословни. В повечето случаи обраслите растения могат да бъдат спасени, но може да се нуждаят от специална резитба. Късната зима е подходящо време за тези основни резитби, защото повечето растения са в стадий на покой. През това време разрезите от резитбата зарастват по-бързо и няма да се налага да се притеснявате за замръзване, което може да увреди новите издънки, или за стрес от горещите летни температури.

Когато розмаринът не се подрязва редовно, той изглежда много занемарен, с рядък вид отгоре, втвърдени стъбла и окапали иглички. Това вдървеняване се отразява както на външния вид на храстите ви, така и на вкуса на розмарина.

Ще забележите, че всички растения розмарин стават по-дървесни с времето, но спазването на рутинните процедури за подрязване, докато растат, може да ги поддържа във форма за малко по-дълго, отлагайки необходимостта от подмладяваща резитба . Добрата новина е, че можете да помогнете дори на по-стари растения розмарин, които вече са вдървени, да се възстановят с правилната резитба в точното време, дори ако в момента изглеждат уморени и износени.

Как да поправим дървесния розмарин с резитба в края на зимата

Подрязването на дървесен розмарин може да бъде малко плашещо в началото, особено когато видите колко голяма част от растението трябва да бъде отрязана. Преди да започнете да подрязвате, вземете няколко резника от храста на розмарина и ги размножете, така че да имате нови растения, дори ако някои от по-старите ви не се възстановят. Имайте предвид, че резниците, които вземате в края на зимата, ще се вкоренят по-бавно от резниците, взети през по-топлите месеци, но все пак би трябвало да се вкоренят. Не се притеснявайте, ако подрязаните ви растения розмарин изглеждат малко нестабилни, когато приключите. Когато настъпи пролетта, вашето растение розмарин би трябвало да произвежда красиви нови издънки.

Използвайте остри, чисти байпасни ножици за най-добри разрези. Следвайки правилото за резитба с три D , първо отстранете мъртвите, болните и повредените клони. В зависимост от това колко голям искате да бъде вашият храст розмарин, можете да отрежете голяма част от него през това време, като се съсредоточите върху намаляването на размера му и възстановяването му на формата, като същевременно запазите областите, които все още показват здрав растеж. Може да се наложи да използвате ножици за клони, за да отрежете твърдите, дървесни стъбла, особено на по-старите си храсти.

Когато режете стъбла, които имат здрав растеж, правете разрезите точно над този растеж. Избягвайте да режете в голи, дървесни части на стъблата, тъй като те няма да произведат нов растеж. След като приключите с голямото подрязване, ще можете да използвате ръчни ножици, за да поддържате новата форма и размер на растението.