Как да размножаваме лавандула за безкраен запас

Лавандулата е нещо повече от ароматен многогодишен храст – тя е градински продукт, известен с красивите си цветове, които привличат опрашители и могат да се събират и използват за направата на сапуни, чайове и други. Ако искате да удвоите реколтата си за години напред, помислете за размножаване на лавандула чрез резници или чрез наслояване. Размножаването на лавандула е лесен и възнаграждаващ процес, който ще ви осигури безкраен запас от цветове. По-долу ще споделим най-лесните и успешни методи за размножаване на лавандула, според експерти.

Кога да размножаваме лавандулата

Най -доброто време за размножаване на лавандула е през лятото, от юни до септември, когато растенията активно растат, казва Деймън Абди, доцент по ландшафтно градинарство в Държавния университет на Луизиана. Той добавя, че лятото е времето, когато градинарите трябва да вземат резници от мека дървесина (нежния, гъвкав растеж), но резниците от твърда дървесина (по-стар, зрял растеж) могат да се събират през есента или началото на зимата.

Как да размножаваме лавандула в почвата

Размножаването на лавандулата чрез стъблени резници е най-разпространеният метод. Извършва се чрез премахване на стъбла, които са изправени, без вредители и болести и имат здрав вид, и засаждането им в малки саксии. Следвайте стъпките на Андрю Бънтинг, вицепрезидент по градинарство в Пенсилванското градинарско дружество, за да размножите лавандулови резници в почвата.

Използвайки чисти, остри ножици, вземете няколко резници с дължина от 7 до 15 инча от здрави стъбла.

С ръка отстранете долните листа от стъблото.

Напълнете 15 сантиметрова пластмасова саксия с добре дренирана почва, допълнена с перлит или 100% перлит.

По желание: Потопете отрязания край на стъблото в хормон за вкореняване, за да подпомогнете вкореняването.

С помощта на молив направете шест до осем пилотни дупки в почвата за саксии или перлита.

Поставете стъблата на резниците от лавандула, където листата са били отстранени, във всяка дупка. С пръсти притиснете почвата или перлита около основата на стъблото.

Полейте почвата и поставете саксията под лампи за отглеждане или на перваза на прозореца на непряка светлина. Уверете се, че почвата остава влажна.

След две до три седмици ще се образуват влакнести корени. След като се появи силна влакнеста коренова система, внимателно извадете всеки резник и го засадете в отделна саксия с диаметър 10 см.

Как да размножаваме лавандула във вода

Според Бънтинг, резниците от лавандула могат да се размножават и във вода , което е по-бързо и по-лесно от засаждането на резниците в почва. Ето как да го направите правилно.

Използвайки чисти, остри ножици, вземете няколко резници с дължина от 3 до 5 инча от здрави стъбла.

С ръка отстранете долните листа от стъблото.

Поставете резниците в чаша или ваза. Сменяйте водата на всеки няколко дни.

Поставете растението под лампи за отглеждане или на перваза на прозореца на непряка светлина.

След две до три седмици ще се образуват влакнести корени. След като се появи силна влакнеста коренова система, внимателно извадете всеки резник и го засадете в отделна саксия с диаметър 10 см.

Как да размножаваме лавандула чрез наслояване

Наслояването е практика, която може да се използва за размножаване на лавандула от по-големи растения и не изисква никакви контейнери или специално оборудване, казва Абди.

Вземете нискорастящо стъбло, което може лесно да се огъне, без да се счупи.

На долната част на стъблото направете малка рана с нокът или малък нож.

Огънете клона така, че краят с раната да лежи директно върху почвата.

В крайна сметка корените ще се появят от раната и растението може да бъде изкопано, отделено от основното растение и пресадено на друго място.

Грижа за размножената лавандула

Правилната грижа за резниците ви гарантира, че те ще израснат в зрели растения. След като резниците бъдат размножени в отделни контейнери, Бънтинг съветва да поливате почвата достатъчно, за да я поддържате влажна, тъй като твърде много вода ще причини гниене на корените. Избягвайте да поставяте резниците на място с пряка светлина, тъй като Абди казва, че това може да доведе до увяхване. „През следващите няколко месеца резниците на растенията ще пораснат в по-големи растения. В крайна сметка те могат да бъдат засадени в градината през пролетта или лятото“, отбелязва Бънтинг.