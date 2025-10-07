Войната в Украйна:

Един - контузен, втори - ще вдига в Б група, трети - повтаря "не съм стресиран": Опонентите на Насар се разбягаха

Суперзвездата на българските щанги Карлос Насар разказа колоритно за това как неговите опоненти започват да бягат все повече и повече от него на Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Олимпийският шампион от Париж 2024 сподели, че един от основните му конкуренти Месо Хасона се е отказал заради контузия. Друг пък - eквадорецът Хуан Гуадамад, се преместил в Б група да му е по-спокойно. А трети - иранецът Алиреза Моейни, не спирал да повтаря на Насар, че не е стресиран.

Насар: "Опонентите ми започват да бягат все повече и повече"

"Нямам търпение, за такива моменти живея. Смятам да дам всичко, което мога", заяви Карлос Насар пред bTV. А след това коментира и опонентите си в Норвегия: "Моите опоненти започват да бягат все повече и повече. Еквадорецът отиде да вдига в Б група, защото така му било по-спокойно. Хасона пък се контузи момчето. Иранецът дойде 3 пъти да ми каже, че не е стресиран. Аз обаче му казах, че не съм сляп и виждам, че е стресиран", заяви Насар.

Първоначално Насар трябваше да се състезава с двама олимпийски шампиони, но Хасона се отказа. Категория до 94 килограма е олимпийска и събира щангисти от по-леки и по-тежки категории, като конкуренцията наистина изглежда сериозна, но Карлос на практика е в собствена лига. Това си личи по тежестите, които вдига българинът в сравнение с неговите опопенти. Родният щангист уплаши конкуренцията и в тренировките преди състезанието, вдигайки убийствени тежести.

Насар ще опита да спечели трета световна титла в кариерата си. Неговата дългосрочна цел е спечелването на втора олимпийска титла в Лос Анджелис 2028. Ако задържи доминацията си, Карлос може да се превърне и в първия български спортист, който печели три олимпийски титли. Това може да се случи най-рано на Олимпийските игри през 2032-ра. Сега обаче вниманието е насочено към Световното в Норвегия - ето кога и къде да гледаме Насар!

Стефан Йорданов
