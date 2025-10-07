Войната в Украйна:

Легенда на Ливърпул обяви играч на Манчестър Сити за "най-великия в историята на Висшата лига"

07 октомври 2025, 20:29 часа 395 прочитания 0 коментара
Ерлинг Холанд е на път да счупи рекорда за най-много отбелязани голове във Висшата лига, след като сензационният му старт на сезона продължи с победен гол срещу Брентфорд в неделя. След мача бившият играч на Ливърпул Джейми Карагър определи норвежеца като "най-великия голмайстор в историята на английския футбол". Самият голмайстор на Манчестър Сити заяви, че се намира във формата на живота си. "Никога не съм се чувствал по-добре от сега", каза той пред Sky Sports.

Холанд е на път да счупи рекорда за най-много голове във Висшата лига

От началото на сезона норвежкият нападател има 18 гола в 11 мача за клуба и страната, с което достигна 37 попадения за календарната година. До края на декември му остават още 22 мача и се очаква да завърши годината с рекордните за кариерата си 57, с което ще надмине предишните си 50 гола и ще покори нови върхове. Холанд вече записа името си и в историята на Шампионска лига.

Ерлинг Холанд

Холанд стана най-бързият играч, достигнал 50 гола в най-елитната клубна надпревара, след като вкара във вратата на Наполи по време на 49-о си участие. По този начин той счупи рекорда на Рууд ван Нистелрой, който се нуждаеше от 62 мача, а Лионел Меси е следващият с 66. Разбира се, норвежецът е също толкова продуктивен и във Висшата лига. С гола си срещу Брентфорд той постигна 94 попадения в 104 мача, което му дава безпрецедентна успеваемост и го доближава до най-бързия играч в историята на състезанието, който ще влезе в клуба на 100-те, изпреварвайки Алън Шиърър, който се нуждаеше от 125 мача.

Удивителната успеваемост на Холанд го превръща в изключителен играч, а с деветте години, които остават до края на договора му, подписан през януари, и след като едва през юли навърши 25 години, той е на път да счупи почти всички рекорди за отбелязани голове във Висшата лига. Ако продължава да бележи със същото темпо и като се вземе предвид средното му игрово време, прогнозите са, че през септември 2030 г. Холанд ще подобри рекорда на Шиърър от 260 гола във Висшата лига.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Манчестър Сити Висша лига Джейми Карагър Ерлинг Холанд
