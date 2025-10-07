Легенда на Ливърпул обяви играч на Манчестър Сити за "най-великия в историята на Висшата лига"

Ерлинг Холанд е на път да счупи рекорда за най-много отбелязани голове във Висшата лига, след като сензационният му старт на сезона продължи с победен гол срещу Брентфорд в неделя. След мача бившият играч на Ливърпул Джейми Карагър определи норвежеца като "най-великия голмайстор в историята на английския футбол". Самият голмайстор на Манчестър Сити заяви, че се намира във формата на живота си. "Никога не съм се чувствал по-добре от сега", каза той пред Sky Sports.

От началото на сезона норвежкият нападател има 18 гола в 11 мача за клуба и страната, с което достигна 37 попадения за календарната година. До края на декември му остават още 22 мача и се очаква да завърши годината с рекордните за кариерата си 57, с което ще надмине предишните си 50 гола и ще покори нови върхове. Холанд вече записа името си и в историята на Шампионска лига.

Холанд стана най-бързият играч, достигнал 50 гола в най-елитната клубна надпревара, след като вкара във вратата на Наполи по време на 49-о си участие. По този начин той счупи рекорда на Рууд ван Нистелрой, който се нуждаеше от 62 мача, а Лионел Меси е следващият с 66. Разбира се, норвежецът е също толкова продуктивен и във Висшата лига. С гола си срещу Брентфорд той постигна 94 попадения в 104 мача, което му дава безпрецедентна успеваемост и го доближава до най-бързия играч в историята на състезанието, който ще влезе в клуба на 100-те, изпреварвайки Алън Шиърър, който се нуждаеше от 125 мача.

Удивителната успеваемост на Холанд го превръща в изключителен играч, а с деветте години, които остават до края на договора му, подписан през януари, и след като едва през юли навърши 25 години, той е на път да счупи почти всички рекорди за отбелязани голове във Висшата лига. Ако продължава да бележи със същото темпо и като се вземе предвид средното му игрово време, прогнозите са, че през септември 2030 г. Холанд ще подобри рекорда на Шиърър от 260 гола във Висшата лига.

