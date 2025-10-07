Тръмп е оптимист за постигане на споразумение за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е оптимист относно постигане на споразумение за мир в Газа, предадоха световните агенции. Той добави, че американски екип тъкмо е излетял, за да участва в преговорите, водени по този въпрос.

През репортери в Овалния кабинет на Белия дом Тръмп той не изключи постигането на мир. „Мисля, че ще сключим сделка. Израелците се опитват да сключат сделка с Газа буквално от векове“, заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. Той избегна да посочи конкретен срок за обявяване на споразумението, след като репортер го попита дали заложниците ще бъдат освободени във вторник, което би съвпаднало с втората годишнина от нападението на Хамас на 7 октомври.

Вчера арабски дипломат съобщи, че постигането на споразумение ще отнеме няколко дни, а може би и повече, предаде израелската медия Мигнюз.

