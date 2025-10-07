Съотборник на Меси в Барселона и Интер Маями слага край на успешната си кариера

Испанският защитник Жорди Алба ще сложи край на професионалната си кариера след края на сезона в Мейджър Лийг Сокър. За това съобщи самият той на профила си в Инстаграм. "Благодаря, футбол", написа Алба. 36-годишният испанец играе от 2023 за американския Интер Маями, като с него печели Купата на лигата и редовния шампионат на МЛС през 2024. Договорът му с клуба бе до 2027.

Жорди Алба слага край на кариерата си

Най-голяма част от кариерата си той прекара в Барселона, с който стана шест пъти шампион, пет пъти спечели Купата на краля и четири пъти Суперкупата на Испания. През 2015 Алба спечели Шампионската лига и стана световен клубен шампион. За Барселона той има 458 мача, като по този показател е девети в историята на каталунците. Защитникът има 27 гола и 99 асистенции за Барса.

Алба е играл още за испанските Валенсия и Химнастик. С националния отбор на Испания Жорди Алба е европейски шампион през 2012 и печели Лигата на нациите през 2023. Наскоро друга легенда на испанския футбол, която дълго дели терена с Алба, също обяви, че слага край на кариерата си. / БТА