Заради очаквани проливни дъждове: Румъния затваря училища

07 октомври 2025, 20:11 часа 291 прочитания 0 коментара
Румънските власти обявиха, че стотици училища и образователни институции в южните райони ще останат затворени в сряда, 8 октомври, тъй като се очакват проливни дъждове и опасни метеорологични условия. Националната метеорологична служба издаде червен код за Букурещ и пет окръга в южната и югоизточната част на страната. „Очакваните количества валежи могат да достигнат 80-100 литра на квадратен метър, а на отделни места - до 120-140 литра“, съобщи румънското Министерство на околната среда, като призова гражданите да избягват пътувания.

В нискоразположените райони властите изграждат диги от пясъчни чували, за да предотвратят наводнения. „Нашият приоритет е да уверим жителите на Букурещ, че няма непосредствена опасност - да не се стигне до парализа на града и до паническо прибиране на деца от училище“, заяви временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувеану. Подобни предпазни мерки вече са въведени и в пет окръга извън столицата.

Румъния, също като България, преживя тежки наводнения през лятото, при които загинаха трима души в североизточната част на страната. Тогава президентът Никушор Дан заяви, че тези драматични събития доказват необходимостта от устойчиви инвестиции в превенция и защита от климатични рискове.

Елин Димитров
