Григор Димитров сред тенисистите, които създадоха най-големи проблеми на Синер и Алкарас в Големия шлем

Яник Синер и Карлос Алкарас се насладиха на наистина доминиращи кампании в турнирите от Големия шлем през 2025 г. За втора поредна година първият и вторият в света си поделиха четирите мейджъра помежду си, подчертавайки разликата между тях и останалата част от тенис Тура. Синер спечели титлите от Australian Open и Уимбълдън, а Алкарас - Ролан Гарос и US Open. Впечатляващо, но факт - двамата общо са загубили само един мач от Големия шлем срещу друг съперник. Това обаче не означава, че не са били предизвиквани през годината, тъй като петима играчи в частност им създадоха истински проблеми на най-големите турнири през годината.

Петимата играчи, които се опълчиха на Синер и Алкарас

Разбира се, едн от тях беше Новак Джокович. Сръбската звезда беше единственият играч, който победи Синер или Алкарас на турнир от Големия шлем през 2025 г. Изправяйки се срещу испанеца на 1/4-финала на Australian Open, Джокович показа легендарно представяне на любимия си корт - "Род Лейвър Арена". След като загуби първия сет с 4:6 и 6:6, Джокович издигна играта си на друго ниво, като изтласка до краен предел по-младия си съперник. С победата в четири сета ветеранът се класира на 1/2-финал в Мелбърн за 12-и път в кариерата си. 38-годишният тенисист обаче не успя да се пребори с двойката в останалите турнири от Големия шлем през годината, като загуби от Синер на Ролан Гарос и Уимбълдън и от Алкарас в Ню Йорк.

Почти непобедим на турнирите от Големия шлем през тази година, много малко играчи успяха да вземат дори един сет от Синер. Един от играчите, които го направиха, беше датчанинът Холгер Руне, който притесни италианеца по време на мача им от четвъртия кръг в Австралия. Устремът на световния №10 обаче издържа само за един сет и италианецът спечели победата в четири сета: 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

Когато Лоренцо Музети стъпи на корт "Филип Шатрие" за 1/2-финалния си мач с Алкарас на "Ролан Гарос", малцина му даваха шанс за победа. Без да е готов да изпусне възможността през пръстите си, Музети зашемети парижката публика, като спечели първия сет с 6:4. Запазвайки невероятното си ниво през по-голямата част от втория, италианецът тласна Алкарас към тайбрек, за да установи преднина от два сета. След като не успя да го направи, Алкарас спечели тайбрека със 7:6 и не изпусна гейм до края на мача. Музети започна да изпитва физически затруднения и се оттегли при изоставане от 0:2 в четвъртия сет.

Григор Димитров бе на крачка от победа над световния №1

Българският тенисист Григор Димитров беше близо до това да направи един от най-големите си пробиви в турнир от Големия шлем на Уимбълдън по-рано тази година. Играейки един от най-добрите тенис мачове в кариерата си, Димитров поведе в два сета срещу поставения под №1 Синер. За съжаление, в четвъртия гейм на третия сет настъпи катастрофа, тъй като Гришо контузи гръдния си мускул, което го принуди да се оттегли от мача. Този мач бе важно напомняне за това колко бързо могат да се променят нещата в тениса - Синер се класира за 1/2-финалите с известна доза късмет, а накрая вдигна трофея в Лондон.

Тейлър Фриц

След фантастичния край на кампанията му през 2024 г. мнозина предричаха големи неща за Тейлър Фриц през 2025 г., въпреки че му отне известно време, за да се раздвижи. Откривайки формата си на трева, американецът спечели два подгряващи турнира, което му осигури необходимата увереност, за да направи сериозен пробив на Уимбълдън. Спечелвайки две петсетови победи в първите си два мача, Фриц скоро вдигна оборотите и стигна до 1/2-финалите, където се изправя срещу шампиона от 2023 и 2024 г. Алкарас. Във вълнуващия полуфинален сблъсък Фриц притисна Алкарас, като спечели втория сет със 7:5, за да изравни резултата. След като загуби третия, американецът се върна в четвъртия, принуждавайки се да играе тайбрек. Срещу всеки друг на планетата Фриц щеше да докара мача до решителен пети сет, но Алкарас беше просто твърде добър, игра необикновен тенис и спечели тайбрека с 8:6.

