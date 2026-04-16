Как да размножите парично дърво

Паричното дърво може да се размножава чрез стъблени резници или чрез семена. От семената ще е необходимо повече време, за да се получи зряло стайно растение. За да имате плетено растение, са ви необходими поне три растения. По време на вегетационния период, когато видите нов растеж на растението, размножете го, като вземете стъблена резница.

Как да се размножаваме от стъблени резници

Използвайте стерилизиран, остър като бръснач нож или бръснарско ножче, за да отрежете горните 12 сантиметра от стъблото с поне два възела. Отрежете точно под възела, където листата са прикрепени към стъблото. Има по-голям шанс за вкореняване, ако отрежете под възела.

Поставете долния край във вода, отърсете го, потопете края в прахообразен хормон за вкореняване и след това засадете в малък пластмасов съд с дренажни отвори, които са напълнени със смес за покълване на семена. (Можете да отрежете основата на един галон каничка за мляко и да направите дренажни отвори. Най-добре е да направите един резник на малък 5-сантиметров съд, два резника на 10-сантиметров съд или няколко на каничка за мляко.)

Направете дупки в вече навлажнената среда за отглеждане с молив. Поставете резника така, че стъблото да е на няколко сантиметра дълбочина, за да може да се изправи.

Покрийте с найлонов плик, така че пликът да се „надуе“. Или духнете в плика и го запечатайте, или го подпрете с телени закачалки. Размерът на плика и как ще остане надут ще зависи от размера на контейнера. Това, което създавате за тези резници, е мини оранжерия, така че резниците да могат да се вкоренят, без да губят твърде много влага. Трябва да има конденз от вътрешната страна на плика. Това показва достатъчно влага, за да се поддържа растението тургидно.

Поставете тези мини оранжерии на място с температура от 15°C до 24°C. Ако са навън, поставете ги на сянка. Ако са вътре, поставете ги на прозорец със северно изложение или под флуоресцентни лампи за 16 часа на ден.

Ще отнеме от четири до осем седмици, за да се развият корените. Когато резниците се вкоренят, постепенно отваряйте пластмасовата опаковка по няколко часа на ден, за да аклиматизира растението . В крайна сметка, когато не увяхне с отворена торба, пресадете го в по-голям съд и го оставете да расте в студена оранжерия или оранжерия, докато можете да го засадите навън през следващия сезон.

Как да отглеждаме парично дърво от семена

За всяко семе имайте чист пластмасов контейнер с дренажни отвори, широк около 15 см.

Напълнете контейнер със смес за разсад или добре дренирана смес за саксии и полейте, за да се насити.

Семената са едри, така че засадете по едно семе във всеки съд, на дълбочина около ¼ инча, и след това полейте отново.

Поставете контейнерите върху тава на топло място с ярка, непряка светлина.

Поливайте, когато горният сантиметър почва изсъхне.

Докато семето покълва и виждате растеж, може да успеете да поливате малко по-малко.

Продължете да растете в контейнера на ярка, непряка светлина.

С порастването на растението може да се наложи да го пресадите в по-голям съд. Ако искате да го сплетете, ще ви е необходим съд, достатъчно голям за поне три растения.