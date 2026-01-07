Как да се грижите за коледната звезда, за да удължите цъфтежа след празниците

Свикнали сме да наричаме това растение коледна звезда (poinsettia ), но истинското му име е Euphorbia Pulcherrima . Характерните му интензивно червени листа (които наподобяват цветове) го правят изключително популярно по Коледа. Не всеки обаче знае, че това растение съществува и в други цветови варианти, както и че може да цъфти през цялата година – разбира се, ако се грижите правилно за него. То е доста чувствително растение, което страда, ако не се грижите правилно за него, така че не е изненадващо, че хората често го пренебрегват и изхвърлят в първите дни на януари. Ако възнамерявате да се поглезите с коледна звезда тази година, прочетете ръководството, за да можете да се насладите на красотата ѝ след празниците и да разберете какво трябва да направите, за да цъфти отново всяка година.

Грижа за коледната звезда през зимата

Само изглежда просто: в края на ноември и началото на декември коледните звезди се продават навсякъде в пълния си блясък и красота, но какво да правите с тях, след като ги купите? Когато донесете коледната звезда у дома, поставете я на място, където ще получава много светлина, но не пряка. Дръжте я далеч от прозорци с южно изложение и далеч от източници на топлина (радиатори). Много хора правят тази начинаеща грешка веднага. Уверете се, че не е твърде изложена на течение. Поливайте само почвата и правете това два пъти седмично, като внимавате водата да не се застоява в субстрата. Съвсем нормално е, започвайки отдолу, зелените листа (те са най-старите) постепенно да пожълтяват и да окапват, но не се притеснявайте, растението не страда! Продължете да я поливате до средата на март, когато по нея ще останат само червените части.

Грижа от март до април

Когато всички зелени листа опадат, е време да отрежете оголените клони на височина около 12-15 см от земята. Когато правите това, не забравяйте да защитите ръцете си с ръкавици: сокът, който изтича, е знак, че растението е все още живо, но може да раздразни кожата.

Грижа от май до септември

С настъпването на по-топлите месеци преместете коледната звезда в теракотена саксия, добавете още няколко шепи универсална почва и след това я поставете на открито, на полусянка. От оголените клонки ще поникнат нови яркозелени листа и скоро растението ви ще има красива нова „прическа“. Що се отнася до поливането, веднъж или два пъти месечно е достатъчно, но не забравяйте да добавите течен тор за зелени растения към водата за поливане.

Грижа от октомври до ноември

С първите студени дни внесете коледната звезда обратно в къщата. Осем часа светлина на ден са достатъчни, за да стане бързо червена, розова или бяла. През тези два месеца продължете да добавяте тор във водата, но този път с тор, предназначен за стайни растения. Вашата коледна звезда вече е готова за коледните празници!

Колко трябва да поливам?

По време на цъфтежа, коледната звезда трябва да се полива средно на всеки два дни, а през лятото толкова често, колкото почвата изсъхва.

Къде да го съхранявам?

През зимата можете да го държите на закрито, в добре осветена стая, но не изложена на пряка слънчева светлина и далеч от източници на топлина. През лятото можете да го изнесете на балкон или в градината, но на полусянка.

Как да накараме едно растение да издържи възможно най-дълго

Така че, през цялата година го поливайте подходящо, подрязвайте го през пролетта и го преместете навън. Растението трябва да е на закрито през зимата и на открито през лятото, но на частична сянка.

Кога трябва да е на тъмно?

Важно е коледната звезда да е в тъмнина от късния следобед до цялата нощ, но от ранните сутрешни часове нататък е добре да има колкото е възможно повече светлина.