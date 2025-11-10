Как да се грижите за орхидеята през зимата

Зимата е вълнуващ сезон за тези, които отглеждат орхидеи, тъй като някои видове имат цветове, които растат красиво на закрито през зимата. Но за да поддържате стайното си растение щастливо през студените месеци, има няколко прости съвета за грижа, които трябва да следвате. Те включват намаляване на водата и температурата и поддържане на нивата на влажност и светлина.

Овладяването на тези четири елемента ще поддържа стайното ви растение орхидея здраво през студените месеци. За най-добра грижа, специфична за вашето растение, проверете етикета на растението за точния вид или сорт, тъй като ще има известни разлики между определени видове.

Стайните растения орхидеи, които повечето хора имат, са орхидеи от молец (Phalaenopsis spp.), които обикновено се продават в хранителни магазини и други големи магазини, защото са много лесни за отглеждане на закрито. Не всеки обаче успява да накара орхидеите да цъфтят отново и това се дължи отчасти на сезонните нужди на тези растения от грижи. В допълнение към грижите, за да поддържате растението щастливо и здраво, следването на някои прости съвети ще ви помогне да гарантирате, че вашето стайно растение цъфти в края на зимата, показвайки месеци наред прекрасни цветове.

По-ниските температури и по-рядкото поливане поддържат орхидеите щастливи през зимата

Добро начало за зимните грижи е влажността. Има причина много хора да отглеждат орхидеи в оранжерии - тези растения просто обичат влажността. Поддържайте нивата на влажност на 65% или повече за орхидеите молци. Ако нямате оранжерия, тъй като е неразумно да поддържате цялата къща на толкова висока влажност, поставете овлажнител до растенията или ги поставете в терариум.

Също така ще трябва да намалите поливането от есента до ранна пролет. Не позволявайте на почвената смес да изсъхне напълно, но не бива да е и мокра. Неправилното поливане през студените месеци е една от често срещаните грешки в грижите за орхидеята, които със сигурност ще убият орхидеята.

Студената, влажна почвена смес може да доведе до гниене през зимата, тъй като средата за отглеждане на стайното растение не изсъхва толкова бързо, когато температурите са по-ниски и светлината е по-слаба. Във връзка с това, уверете се, че растението ви има много ярка индиректна светлина, за да се чувства добре. За да осигурите на тези прекрасни стайни растения достатъчно слънчева светлина през студените месеци, поставете ги близо до източните или западните прозорци.

Накрая, използвайте съвета за грижа в студено време, който ще задейства повече цъфтеж на вашата саксийна орхидея – излагане на растенията на по-ниски температури през нощта в сравнение с деня.

Също така, дръжте орхидеите си на по-хладно място през зимата, отколкото през лятото – 18 градуса по Целзий е добра дневна температура, към която да се стремите, а от 13 до 15 градуса е най-добре за нощите. Въпреки че по-хладните условия ще поддържат вашето стайно растение щастливо и здраво, избягвайте студени течения. Ако цветните пъпки се образуват на вашата орхидея и след това окапят, студените течения може да се отразяват негативно на растението.