Как да спасите растенията си след замръзване

Когато земята се размрази, намокрете измръзналите растения за дълго, бавно и дълбоко накисване. Рехидратирането на корените, ако не са пострадали от замръзване и изсушаване, може да спаси растението. Това няма да работи всеки път, защото зависи от степента на клетъчното увреждане и дали корените са твърде повредени, за да поемат вода. Но винаги си струва да опитате.

Поливайте почвата с маркуч за напояване. Можете дори лесно да си направите сами маркуч за напояване . Избягвайте попадането на вода върху вече повредена растителна тъкан. Просто се съсредоточете върху кореновата зона. Не го правете обаче, докато земята е замръзнала. Земята трябва да се размрази и да остане размразена достатъчно дълго, за да може повърхностната вода да проникне дълбоко, за да не замръзне отново и да причини повече щети. И очевидно, ако земята вече е напоена, не добавяйте повече вода, тъй като само ще си причините допълнителни проблеми.

Дайте време на растенията да покажат пълния мащаб на щетите

Бъдете малко търпеливи с растенията, повредени от замръзване. Те са деликатни, току-що ухапани от силния студ. В идеалния случай, преди да вземете решение дали да се опитате да ги спасите или да ги изхвърлите, дайте на растенията около 48 часа. Понякога по-големи щети стават очевидни в рамките на няколко дни, тъй като увредените тъкани умират. От друга страна, може да видите нови признаци на живот, когато растението започне да се лекува.

Някои многогодишни растения, например, може да увехнат до пода и да изглеждат напълно победени и мъртви. Но 48 часа по-късно може да видите нов растеж, който изниква, като феникс, издигащ се от пепелта. Същото важи и за цъфтящите растения. Отворените цветове и тези по върховете на растението може да умрат, но след няколко дни може да видите, че пъпките по-надолу по стъблата се справят добре. Дървесните растения се нуждаят от повече време, за да покажат пълните си щети и признаци на възстановяване, така че дървесните храсти или билки като лавандулата се нуждаят от поне две седмици, преди да вземете окончателно решение.

Използвайте тест за надраскване и твърдост на пъпките, за да проверите дали дървесните растения са живи

Това не е точно високотехнологично, но както при много градинарски „трикове“, е просто и работи. Ако имате дървесно растение, което е повредено от слана, и сте изчакали послушно две седмици, но все още не сте сигурни дали наистина е мъртво, леко го остържете с нокътя си. Използвайте леко докосване и внимателно остържете външната кора на по-малките клони. Погледнете драскотината, която сте направили, и вижте дали тъканта отдолу е зелена и влажна. Започнете от върховете и ако не показват признаци на живот, върнете се към средата на клона и опитайте отново. Ако все още няма зеленина, върнете се още малко и опитайте отново. Повторете това върху очевидно повредените части на растението, за да видите докъде ще трябва да го отрежете.

При растенията с пъпки може да откриете, че дори ако някои пъпки или цветове окапят, растението се държи за много от пъпките си. Отново започнете от най-външните клони и леко стиснете пъпките. Ако са жизнеспособни, те ще бъдат твърди и пълни. Ако са почти мъртви, те ще се усещат сухи и хартиени или леко кашави. Ако установите, че първата пъпка на клон не е жизнеспособна, работете в обратна посока и проверете всяка една на клона, за да видите докъде се простира отсъствието