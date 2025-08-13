Как да съберете и съхранявате семена от краставици

Семената от краставици не са готови за прибиране, докато плодовете не узреят напълно, доста след точката, в която обикновено се берат краставици за консумация. Оставете плодовете на лозата, докато станат напълно жълти или наклонени към оранжев цвят, преди да ги съберете за семена.

Ако се опитвате да запазите семена от краставица от модерен хибриден сорт, първата стъпка е да изолирате растението си, преди да даде плод. За да направите това, определете кои цветове са женски, като потърсите малка структура, подобна на краставица, в основата на цветето. След като идентифицирате женските цветове, можете да ги опаковате поотделно в торбички от полиестер или памук, което ще предотврати кръстосаното им опрашване от насекоми – евентуално с цветен прашец от нежелано растение. Един плод краставица може да произведе стотици семена, така че не е необходимо да идентифицирате и маркирате всички цветове – само тези, които искате да развиете в плод, за запазване на семена.

Следвайте същия процес с някои съседни мъжки цветове, като не забравяйте да маркирате торбичките.

Друг (по-задълбочен) начин за изолиране на вашето растение краставица включва изграждането на клетка, която да затвори цялото растение. Обикновено се изработва с помощта на дървена или PVC рамка, покрита с полиестерна мрежа, подобно „направи си сам“ устройство също е чудесно за предпазване от опрашители.

Не искате насекоми да опрашват хибридните краставици, от които ще събирате семена, така че тук е моментът да се превъплътите в Майката Природа. За да опрашите цветовете, които ще съберете за семена, първо използвайте малка четка, за да съберете прашец от мъжки цвят на краставица в торбичка. След това внимателно поставете прашеца върху близалцето в центъра на женските цветове в торбичка.

Препакетирайте женския цвят в торбички, докато започне да узрява и да се превръща в плод – това не само е чудесна награда за целия ви упорит труд, но и наличието на краставица гарантира, че методите ви за ръчно опрашване са проработили. В този момент можете спокойно да премахнете торбичките от всичките си растения краставици – просто се уверете, че сте етикетирали женския плод, за да не забравите да го съберете за семена и да не се окаже по погрешка в салата.

Тази техника на ръчно опрашване може да се използва и в ситуации, в които имате проблеми с това да накарате растенията си да произвеждат много плодове. Слабото производство на плодове често се случва там, където опрашващите насекоми са оскъдни, и чрез опрашване на женските цветове на ръка можете да гарантирате, че растението ще бъде продуктивно.

Всички краставици, които се отглеждат за семена, трябва да са дошли до пълна зрялост и да останат на лозата след момента, в който вече не са годни за консумация. Ще забележите, че краставицата ще бъде по-голяма от обичайния си размер за реколта и ще започне да омеква на лозата - може също така да промени цвета си от зелен на жълтеникав или оранжев, което е друг добър индикатор, че е време за прибиране на реколтата. Важно е да следите краставиците, които ще берете, през целия сезон, за да се уверите, че не изглеждат болни по някакъв начин.

За да съберете плодовете и семената, ще трябва да следвате няколко прости стъпки. Първо, откъснете краставицата от лозата с ръка или с ножица, ако лозата е твърде дебела. Вкарайте я вътре и я разрежете по дължина, за да разкриете вътрешните ѝ семена. Изсипете съдържанието на пулпата в малка купа или буркан, след което добавете достатъчно вода със стайна температура, за да покриете пулпата и семената, което ще помогне за премахването на геловия им слой.

Подобно на съхранението на доматени семена , ще искате да оставите контейнера настрана (без капак) на топло място, което в идеалния случай поддържа температура между 21 и 27 градуса по Целзий. Разбърквайте сместа ежедневно. След като изминат приблизително три дни, ще забележите, че някои от семената са започнали да потъват на дъното на контейнера. Това е добър индикатор, че протича ферментация, която допълнително освобождава семената от гелообразното им покритие и отделя лошите семена (плаващите семена) от жизнеспособните (потъналите семена).

След като всички (или повечето) семена потънат, добавете още вода в контейнера, за да ги почистите. Всички остатъци или нежизнеспособни семена отново ще изплуват на повърхността, което ще улесни тяхното отстраняване и изхвърляне. Изплакнете добрите семена още няколко пъти, след което ги прецедете и ги поставете върху кухненска хартия, за да изсъхнат. След като изсъхнат, съхранявайте семената в херметически затворена торбичка или буркан Mason и ги етикетирайте за сеитба следващата година. Ако се съхраняват правилно, семената на краставиците ви ще останат жизнеспособни в продължение на 10 години.