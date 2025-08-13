Как правилно да съберете реколтата от крастави през август

Има два основни вида краставици: малки видове за кисели краставички, които са неравни и груби, и големи сортове за рязане, които са предназначени за консумация пресни.

Естествен тор за краставиците, с който листата им не пожълтяват и дават реколта до падането на сланата

Мариноването на краставици също е вкусно и е добре да се яде пресно, макар и не толкова голямо, колкото нарязаните краставици. Нарязаните краставици обаче не са добри туршии поради високото им съдържание на вода.

Без значение кой сорт изберете, ще се насладите на тяхната свежа, хрупкава текстура и гъвкавост. Можете да намерите и специални краставици , като кръгли, жълти лимонови краставици, бяло „Драконово яйце“ и малки кукумкамелони , но повечето градинари се фокусират върху сортове за мариноване и нарязване.

Независимо от сорта, ще ви обясним основните неща за това как и кога да берете краставици.

Основи на отглеждането

Краставиците изискват дълъг вегетационен период и повечето са готови за прибиране на реколтата след 50 до 70 дни от засаждането. Плодовете узряват по различно време на лозата, но е важно да се берат, когато са готови, за да се избегне горчив вкус, който се развива в краставиците, оставени твърде дълго на лозата.

Пакетчетата със семена изброяват приблизителния размер на краставиците и броя дни до прибиране на реколтата от датата на покълване, което ви дава обща представа кога ще бъдат готови за прибиране на реколтата.

Следете за първите женски цветове, които ще се отворят – те са тези с миниатюрна краставица точно под цвета – и очаквайте узрели плодове след 8 до 10 дни. Проверявайте лозите ежедневно, след като започнат да дават плод. Краставиците растат бързо.

Кога да берем краставици

Краставицата е готова за бране, когато е с размер и цвят на узряла краставица от нейния сорт. Повечето краставици развиват наситено зелен цвят, но някои сортове имат бял или жълт оттенък или пъстър вид, така че проверете етикета или пакетчето със семена.

Краставицата трябва да е твърда на допир. Най-доброто време за прибиране на краставиците зависи до голяма степен от сорта, който отглеждате, и как планирате да ги използвате. Ето някои общи насоки:

Ако берете краставици за кисели краставички, за да направите сладки туршии или корнишони, берете ги, когато са дълги около два инча.

Ако планирате да правите туршии от копър, добро правило е да ги берете, когато краставиците са дълги от три до четири инча.

Повечето краставици за прясна консумация трябва да се берат, когато са дълги от шест до девет инча и имат тъмнозелен цвят. Ако станат много по-големи, те ще бъдат горчиви и няма да имат приятна текстура.

Как да събираме краставици

Носете ръкавици, когато берете краставици. Някои от тях, особено сортовете за кисели краставички, са бодливи. Ако краставиците имат много бодли, отстранете ги, като разтъркате кърпа или мека четка за зеленчуци по дължината на плода.

Използвайте остър нож или ножици, за да отрежете краставицата на лозата. Не забравяйте да оставите малка част от стъблото с дължина 2,5 см, прикрепена към краставицата. Това предотвратява гниенето на края на стъблото по време на съхранение, ако няма да използвате краставицата веднага.

Използването на нож или ножици е най-лесният начин за бране на краставици и най-малко стресиращият метод за растението. Ако усукате или дърпате лозата, растението може да се повреди.