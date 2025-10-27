Как да съживите хидрофобната почва в 3 лесни стъпки

Случвало ли се е това с някое от вашите стайни растения? Поливате растението, но водата изтича директно през дупката на дъното на саксията. Забелязвате празнина между стената на саксията и ръба на почвата и почвата се усеща прекомерно суха. Може дори лесно да извадите растението от саксията му за стъблото.

Още: Подсилете градинската почва през есента с това евтино хранително вещество

Защо почвата не абсорбира вода, когато очевидно отчаяно се нуждае от нея? Това е случай на почвена хидрофобия, при която почвата всъщност сякаш отблъсква водата, въпреки че е изключително суха. Това се случва, защото водата търси повече вода, с която да се свърже; не намирайки такава на повърхността на почвата, тя може просто да се събира там и да не попива. Възможно е водата да не достига корените напълно, докато тече през саксията и излиза от дупката, а повторното навлажняване на почвата може да бъде предизвикателство. За щастие, просто ще трябва да разрохкате почвата, да полеете отдолу и да добавите някои торове, за да разрешите проблема.

Компостирате за начинаещи: 4 прости стъпки за създаване на ваше собствено градинарско злато

Хидрофобията на почвата има няколко причини, включително нейните съставки. Торфеният мъх е често цитиран виновник, тъй като е трудно да се намокри отново, след като изсъхне. Друга причина, макар и по-често срещана при отглеждане на открито, отколкото при стайните растения, е разлагащата се органична материя, която оставя восъчно покритие върху почвените частици, карайки ги да отблъскват водата. Позволяването на почвата да стане хидрофобна е простата грешка при поливане, която убива вашите саксийни стайни растения .

Още: Каква е най-добрата почва за азалия

Трите стъпки, които поправят хидрофобната почва

Простият триетапен процес за поправяне на хидрофобната почва започва с разрушаването ѝ. Точно както фермерите използват мотики, за да разрушат хидрофобния слой в полетата, можете да направите това в малък мащаб с инструмент като молив, шишче, игла за плетене или клечка за хранене. Просто пробийте дупки равномерно в почвата.

Направете едно просто допълнение към почвата си през октомври за процъфтяваща градина следващата пролет

След това ще трябва да полеете стайните си растения отдолу . Намерете съд, достатъчно голям, за да побере саксиите ви. Поставете саксийните растения вътре и напълнете съда с достатъчно вода, за да потопите растенията. Може да се наложи да ги придържите надолу, защото въздухът в кореновите топки на растенията може да ги накара да плуват. Извадете саксиите от водата, след като въздушните мехурчета спрат да се появяват. Вариация на този метод е да добавите плитко количество вода в съда и да ги оставите във водата за около час, за да поемат водата. Занапред помислете за най-лесния начин да полеете отдолу растенията, които се крият в банята ви - ваната ви - като място за редовния ви ритуал за поливане, за да знаете, че водата насища корените на растението ви.

Още: Как да приготвим най-добрата почва за орхидеи

Накрая, внесете малко органичен материал, като например компост, в почвата, за да я подпомогнете, след като е рехидратирана. Органичната материя ще помогне на почвата да остане по-рохкава и по-аерирана. Този вид структура на почвата ще помогне за задържането на влага и ще избегне този проблем в бъдеще.