Как и кога да торим смокинови дървета за изобилна реколта

Смокините са известни със своята издръжливост, но издръжливостта не означава, че никога не се нуждаят от помощ. Както всички овощни дървета, те влагат огромни количества енергия в цъфтежа, листата и узряващите плодове и понякога почвата не може да се справи. Следователно, да се научите как да торите смокиновите дървета е ключово, макар че е въпрос на баланс. Твърде много торене и ще се изгубите в джунгла от листа без нито една смокиня наоколо, а твърде малко и ще се сблъсквате с голи стъбла година след година.

Така че, независимо дали се грижите за голям екземпляр, отглеждан на стена, или за скромно дърво за вътрешен двор в саксия, правилното подхранване в точния момент може да е от решаващо значение.

В родния си средиземноморски ареал, смокиновите дървета растат в бедни, каменисти почви. Виждал съм ги да виреят на привидно неплодородни места, въпреки че успяват да дават плодове. Това е една от причините, поради които са си спечелили репутацията на едни от най-лесните за отглеждане овощни дървета.

Така че, технически погледнато, не винаги е необходимо да торите смокинови дървета. Ако вашето изглежда добре и плододава добре, вероятно е доста щастливо без допълнително подхранване тази година.

Въпреки това, за тези, които растат в саксии, или за утвърдени дървета, които се нуждаят от леко подхранване или изглеждат малко безжизнени, правилното подхранване в точното време може да направи разликата между разочароваща година и добра реколта.

Кога да подхранваме смокинови дървета

За смокиновите дървета, които растат в земята, едно пролетно торене обикновено е достатъчно, точно в момента, в който дървото ви се разраства, когато се появят новите издънки. Това еднократно торене обикновено ще го поддържа през целия сезон.

Саксийните овощни дървета обаче са друг въпрос. В контейнерите корените не могат да се хранят надалеч, така че разчитат изцяло на вас.

Подхранвайте смокинови дървета в саксии на всеки две до три седмици от края на пролетта до края на лятото, като спрете, когато плодовете започнат да набъбват и узряват, обикновено през август или септември.

Не се изкушавайте да подхранвате по-късно, тъй като това би било грешка при торенето . Въпреки че може да си мислите, че помагате на дървото си, като го насърчавате да расте повече, то няма да се втвърди преди настъпването на студеното време.

Контейнерните смокини реагират най-добре на течни торове

Следвайте препоръчителните инструкции, намерени на опаковката на фуража, като обикновено прилагате веднъж на няколко седмици и го разреждате в лейка.

Не забравяйте да работите бавно и методично, като напоявате почвата и избягвате листата и горните стъбла.