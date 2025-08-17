Как правилно да направите лятна резитба на малини

Какво да търсите при резитба на малини през лятото

Подрязването на малиновите ви растения през лятото може да не е първото нещо, което ви идва на ум по време на сезона на прибиране на реколтата, но според Мат Лебон от The Foodscaper, това е едно от най-добрите неща, които можете да направите, за да поддържате лехата си с ягоди здрава, продуктивна и лесна за управление.

Резитба на малините през лятото: Как се прави, за да е още по-богата реколтата им през следващата година

Защо лятната резитба на малини е важна

Лятото е времето, когато малиновите растения активно растат, а за вечноплодните сортове това е и времето, когато дават плодове. Това го прави идеалното време да се намесите и да се справите с прекомерния растеж, да премахнете изсъхналите пръчки и да подготвите новите за реколтата през следващия сезон.

Още: Трябва ли малините да се подрязват през есента?

Правилната лятна резитба помага:

Подобряване на въздушния поток и намаляване на риска от заболяване

Предотвратете пренаселеността , която може да намали качеството на плодовете

Насърчаване на по-силен растеж на пръчките за следващата година

Още: Торене на малините след прибиране на реколтата: Как се прави, за да има изобилие от плодове през следващата година

Улеснете прибирането на реколтата, като отворите структурата на растението

Простият и ясен метод за резитба на Мат показва как да се идентифицират и премахнат стари флорикани (пръчките, които вече са дали плодове), като същевременно се запазят здрави нови примокани, които ще дадат бъдещи култури.

Какво да търсите при резитба на малини през лятото

Флориканите са дървесни, крехки и често кафеникави. Това са пръчките, които дават плодове по-рано през сезона. След като работата им е свършена, ги отстранете.

Още: Може ли да ядете малини, ако имате диабет?

Примоканите са зелени, гъвкави и активно растат. Това са растенията за следващата година – запазете ги!

Чрез селективно подрязване на старите издънки и освобождаване на място за новите, вие подготвяте малиновата си леха за дългосрочно здраве и по-високи добиви.

Как правилно да замразите малини и боровинки без да слепват?

Професионален поглед върху отглеждането на плодове

Като основател на The Foodscape , Мат Лебон е помогнал на безброй домашни производители и клиенти, занимаващи се с ядливи ландшафти, да се научат как да управляват овощните култури по практичен и продуктивен начин. Неговият подход е основан на принципите на пермакултурата и ежедневния здрав разум, което прави това ръководство за резитба на малини идеално за градинари от всички нива на опит.

Още: Малини в главната роля: 3 лесни рецепти, с които ще впечатлите всички

Поддържайте горските си плодове в отлична форма

Малините могат да дават обилни плодове в продължение на години с правилна грижа, а лятната резитба е един от най-лесните начини да се предотврати появата на проблеми. Независимо дали отглеждате малини в редове, повдигнати лехи или малка градина, сега е чудесен момент да ги почистите бързо и да ги подготвите за следващия кръг плодове.