Как правилно да покриете розите, за да цъфтят пищно следващия сезон

Розите са истинските кралици на градината, но се нуждаят от грижи, особено преди настъпването на студеното време. Неправилното подслоняване може да доведе до измръзване или гниене на леторастите. Професионалните цветари уверяват, че ако подготвите растенията по всички правила, те не само ще преживеят добре зимата, но и ще цъфтят още по-обилно през пролетта.

Как да покрием розите за зимата, така че храстите да не замръзнат: инструкции стъпка по стъпка

Правилна подготовка за покриване. През есента храстите трябва да се подрежат - премахнете сухи, слаби и повредени издънки. След това почвата под растенията се разрохква и поръсва със сух пясък или хумус, така че кореновата система да бъде защитена от излишна влага.

Мулчиране. Експертите съветват да се направи могила от суха почва, торф или хумус с височина 20-30 см около храста. Тази могила предпазва долната част на леторастите и кореновата шийка от замръзване през зимата.

Затопляне на леторастите. След първите леки слани, при падане на температурата до минус 3 градуса, леторастите внимателно се привеждат към земята, връзват се и се фиксират с карфици. Отгоре могат да се покрият със смърчови клони, агрофибър или спанбонд. Не покривайте растенията твърде рано, розите трябва да претърпят естествено закаляване, в противен случай могат да изсъхнат под подслон.

Защита от влага. Ако вашият регион често страда от размразяване и зимни дъждове, направете малка рамка от дъги или дървени летви над розите и опънете фолиото отгоре, оставяйки странични отвори за вентилация. Това ще помогне да се избегне натрупването на конденз, който често причинява гниене на леторастите.

Пролетно отваряне. Когато дневната температура се задържи постоянно над нулата, подслонът трябва да се премахва постепенно. Първо се отварят страните, след това горната част, за да не се изгорят храстите от слънцето след зимния покой.

Какви други полезни съвети дават професионалните цветари при покриване на розите за зимата

Използвайте сухи материали за подслон - мократа слама или листа могат да причинят появата на мухъл. Ако розите растат на открито място, създайте защита от вятъра - направете своебразна малка ограда или щит. За младия разсад е по-добре да се използват индивидуални подслони, в случая идеални са употреба са отразяни пластмасови бутилки или кофи без дъно.

Спазвайки тези правила при покриването на зимата, ще им осигурите всички необходими условия за тяхното успешно презимуване. То от своя страна е залог за пищен и продължителен цъфтеж през следващата година.

