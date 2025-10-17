Войната в Украйна:

"Пеевски къса живо месо и Борисов ще дръпне черджето": Кога напрежението помежду им ще ескалира?

17 октомври 2025, 08:52 часа 1091 прочитания 0 коментара
"Това правителство се задържа твърде много. То ще си отиде, защото в този си вид е безполезно. Борисов няма да даде повече власт на Пеевски". Такава прогноза направи пред БНР адв. Николай Хаджигенов, общественик и бивш партиен функционер.

"Отдавна говоря за това, че между Пеевски и Борисов има напрежение. Пеевски къса живо месо и Борисов ще дръпне черджето съвсем скоро". Адв. Хаджигенов смята, че лидерът на ГЕРБ изпитва страх от лидера на "ДПС-Ново начало". "А не би трябвало, защото Пеевски е изключително уязвим. Той е зависим от участието си във властта и от обществения ресурс".

Избирателен район "Пазарджик" винаги е бил на Пеевски, заяви още Николай Хаджигенов. "Кой държеше местната власт в Пазарджик нямаше никакво значение. Това не е тайна. Сега му потрябва и си я взе".

Хаджигенов изрази мнение, че "служебният кабинет ще е по-лесен за управление и пак ще е на Борисов". Бившият партиен функционер анализира думите на президента Радев, че "обществото е свидетел на това как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта".

Снимка: Actualno.com

Държавният глава определи емоционалното изказване на лидера на ГЕРБ в партийната централа като "триумф на ненормалността на българската политика". Според адв. Хаджегенов обаче, самият президент е "еманация на същата тази ненормална българска политика".

Гледайте на изборите като на пречистване, призова адвокатът. "Ще трябва да изчакаме водата да измие политическата шлака, докато най-накрая нещата започнат да се случват". Той обаче не е убеден, че в България могат да се проведат честни избори. "Бих заложил на електронен вот, на машинен, тогава бихме могли да имаме нестъкмени избори".

Ивелин Стоянов
