"Президентът ползва перфектната буря, която другите двама му създават": Ходовете и изборите занапред

17 октомври 2025, 08:49 часа 471 прочитания 0 коментара
Голямата игра е между големите трима мъже в държавата - Борисов, Пеевски и Радев. Сблъсъкът и динамиката между тях ще предопредели не само живота на този кабинет, но ще предопредели и политическото бъдеще на България. Това каза пред БНР политологът Слави Василев, бивш главен експерт в кабинета на настоящия държавен глава, като добави, че "всичко работи в интерес на президента и всичко води натам, че Радев ще се включи в битката, когато обстоятелствата го принудят".

"Тримата са в различна позиция и от тях Бойко Борисов е в най-неудобната. Той е на ход и каквото и да направи, ще загуби. Делян Пеевски е в сравнително удобна - изчаквателна позиция - чака да види какво ще е решението на неговия коалиционен, в кавички, партньор, за да вземе повече власт и да вземе повече от ГЕРБ. Румен Радев е в най-удобна позиция, защото той ползва перфектната буря, която тези двамата създават", коментира той.

Според Василев всички виждат, че алтернативата на парламентарната коалиция е единствено президентът Радев:

"Затова той е в удобната ситуация и той ще ги остави да се довършат в Народното събрание, за да може в един момент политическата реалност да ни събуди и да си кажем, че повече това не може да продължи и трябва да издигнем глас срещу мутрите и деребеите. Мисля, че това е усещане, което се споделя сред широк кръг от български граждани".

Снимка: Actualno.com

Когато Радев влезе в битката, желаещите да се присъединят към отбора му сами ще започнат да се самоназовават, смята той и даде пример, че това ще е така, "както в Пазарджик станахме свидетели как една част от структурата на ГЕРБ отиде в ДПС-НН, защото хората усещат накъде вее вятърът": "Тънкият момент, когато политическото движение на президента се роди, ще бъде той да отсее кой е правилният човек и кой е неправилният, за да бъде част от тези структури".

По думите на политолога "Борисов е изключително нервен, защото с неговия силен нюх осъзнава, че той е в безизходица, той е в задънена улица":

"Бойко Борисов има основно три хода напред. Единият е да не прави нищо, но това играе срещу него, защото очевидно партията му ГЕРБ бива изядена лека-полека от Пеевски, голяма част от негови съпартийци отиват към "ДПС-Ново начало", защото там има динамика. Вторият ход, който също е много неблагоприятен за него, е да предизвика предсрочни избори, но това ще официализира Радев. Третият ход на Борисов е също изключително неприятен за неговата партия и това е да преформатира коалицията и да покани официално ДПС-НН във властта. Това ще засили апетитите на Делян Пеевски и изяждането на ГЕРБ ще се ускори".

ИТН и БСП ще стоят в това управление, защото нямат полезен ход, посочи Василев и уточни, че дори няма нужда да се коментират "те, горките".

Румен Радев не може да направи революция

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Бойко Борисов Румен Радев Слави Василев
