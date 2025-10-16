Луковиците на гладиолите ще оцелеят през зимата, ако направите това

Правилната подготовка на луковиците на гладиолите през есента ще помогне да се запазят здрави и силни до следващия сезон. Благодарение на правилните действия ще се предотврати гниене и увреждане от вредители и ще се осигури бърз и обилен цъфтеж през пролетта.

Подготовка на луковиците на гладиолите за зимата

Първо, внимателно изкопайте луковиците, като внимавате да не ги повредите. Оставете малък пън с височина до 10 см върху луковиците, като внимателно отстраните или подрежете всички останали листа и стъбла. Това ще помогне за запазването на луковиците и ще предотврати гниенето на останалия зелен материал.

Изплакнете клубените с чиста вода, за да отстраните останалата почва. Отстранете всички стари, изгнили или повредени луковици и внимателно подрежете корените, за да предотвратите ново гниене.

Поставете обелените луковици в купа с вода и добавете Фитоспорин (2 супени лъжици на 1 литър вода). Оставете луковиците в разтвора за половин час. Този биопрепарат ефективно предпазва от гъбични инфекции и стимулира имунната система на растението.

Извадете луковиците от разтвора и оставете излишната влага да се отцеди. След това ги подредете на един слой върху тава или мрежеста тава в добре проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина. Сушенето обикновено отнема няколко дни и е важна стъпка за предотвратяване на гниене. След това поставете изсушените луковици в найлонов плик, напръскайте ги с инсектицид на базата на малатион и оставете за 24 часа. Това ще убие всички трипси и други вредители.

Накрая поставете третираните и изсушени луковици гладиоли в платнени торбички, които осигуряват добра вентилация и защита. Поставете торбичките в хладна, тъмна и суха изба, където температурата се поддържа между 3 и 5 градуса по Целзий. Това съхранение ще помогне на луковиците да преживеят зимата и да запазят жизнеспособността си до засаждането им през пролетта.

По отношение на луковиците, които ще се използват за засаждане, избирайте ги внимателно. Избягвайте стари луковици с широки, вдлъбнати основи (повече от 1 см), тъй като това означава, че те вече са цъфтяли, вероятно повече от веднъж. Изберете луковици с диаметър 2-4 см с основа с ширина 3-7 мм, не набръчкани и лъскави.

Смята се, че колкото по-голяма е луковицата, толкова по-голямо ще бъде цветето, но това не е вярно. Размерът на луковицата няма абсолютно никакво влияние върху размера на бъдещото цвете, тъй като с правилна грижа дори малка луковица може да даде красиво, голямо цвете.

