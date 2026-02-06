Родопската легенда на българския сноуборд, която ще опита да покори и олимпийския връх

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Легендата на българския сноуборд Радослав Янков ще участва за четвърти пореден път на Зимните олимпийски игри. Той е един от четиримата представители на България в сноуборда на тазгодишната Олимпиада и влиза в надпреварата като сериозен претендент за медал - с огромен опит, натрупан през годините, и мотивация да се докаже на най-голямата спортна сцена. Многократен победител за Световната купа, сега Янков ще опита да покори и олимпийския връх.

Радослав Янков ще се състезава за четвърти пореден път на Зимна олимпиада

Радослав Янков е роден на 26 януари 1990 година в Чепеларе - родното място и на единствената ни зимна олимпийска шампионка Екатерина Дафовска. Израснал в семейство на ски учители, той още от ранна детска възраст е на пистите - първо със ски, а по-късно и със сноуборд. Сам споделя, че винаги е отделял изключително много време за тренировки, често оставайки още един допълнителен час, след като останалите вече са приключили. Именно тази отдаденост той посочва като свое голямо предимство, когато години по-късно става част от националния отбор и започва професионалната си кариера.

Янков се определя като „момче от планината“, а усещането да бъде свободен на пистите и да търси нови граници не може да се сравни с нищо друго.

„Благодарен съм за всеки божи ден, в който съм на пистата“, споделя той в интервю за Нова телевизия.

В богатата си кариера Радо Янков има 13 медала от Световни купи, от които 4 златни. И през настоящия сезон той показва стабилна форма. На 18 януари по време на Световната купа в Банско, пред родна публика, Янков спечели бронзов медал, с който даде сериозна заявка за силно представяне на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина. В същото състезание Тервел Замфиров, който също ще представя България на Олимпиадата, се окичи със златото, след като победи Янков на полуфинала.

Янков ще се състезава още във втория състезателен ден на Олимпийските игри, който е тази неделя, 8 февруари. В рамките на един ден той ще опита да премине през квалификациите, а след това да стигне възможно по-напред във финалите. Ето и кога и къде можете да следите представянето на българските сноубордисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина!

Автор: Кристин Попова

