САЩ с нов удар по лодка в Тихия океан, има загинали (ВИДЕО)

Американските военни съобщиха, че са нанесли пореден удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в източната част на Тихия океан, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Двама наркотерористи бяха убити по време на тази акция", съобщи Южното командване на САЩ в социалната мрежа "X".

"Плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по познати маршрути за трафик на наркотици", съобщи командването.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник.

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици.

По официални данни, повече от 100 души са били убити при тези операции.

Администрацията на САЩ определя лик като наркотрафиканти и „терористи“, но ударите предизвикаха остри критики.

Експерти на ООН по правата на човека заявиха, че операциите може да нарушават международното право и да бъдат третирани като екезкуции без съд и присъда.