Лайфстайл:

Весела Лечева надъха родните олимпийци: Успех, прекрасни български спортисти!

06 февруари 2026, 10:44 часа 326 прочитания 0 коментара

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева пожела успех на българските спортисти, които ще участват на Зимните игри в Милано-Кортина 2026. Лечева ще присъства на церемонията по официалното откриване на XXV зимна Олимпиада тази вечер от 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

„Самото участие тук е победа!“

„Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Самото участие тук е победа! Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист. И ви пожелавам да изпитате само щастие и удовлетвореност в следващите дни, да се мобилизирате и да покажете най-доброто от себе си, но и да демонстрирате висок дух. Успех, прекрасни български спортисти!“, написа Лечева в профила си във Фейсбук.

Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни...

Posted by Весела Лечева / Vesela Lecheva on Thursday, February 5, 2026

Весела Лечева и Илияна Йотова ще присъстват на откриването на Игрите

България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт. Президентът на България Илияна Йотова и Лечева снощи гостуваха на лидера на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, а по-късно те днес ще бъдат гости на италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри. В последствие Йотова и Лечева ще присъстват и на церемонията на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде даден старт на Игрите и ще бъде запален олимпийският огън.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Пълна ТВ програма на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 (обновена)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
БОК Весела Лечева Зимни Олимпийски игри Олимпийски отбор на България Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес