В България значителна част от фактурите не се плащат навреме: Проучване

Събирането на вземания от компании в България е с високо ниво на сложност. Това показва четвъртото издание на Индекс и рейтинг за сложност при събиране на вземания, изготвен от глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade. Allianz Trade Collection Complexity Score and Rating оценява доколко лесно компаниите могат да съберат дължимите им вземания в 52 държави, които представляват 90% от световния БВП и световната търговия.

25% от фактурите не се плащат в договорения срок

България получава оценка 40 (по скала 0–100, където 100 е най-висока сложност) и така попада в групата на „високо“ ниво на сложност заедно с още 14 държави. За сравнение 8 икономики, включени в изследването, попадат в червената зона на „критичен“ риск, 11 - в тази на „много високо“ ниво на сложност, а останалите 18 - в най-малко проблематичната „значително“.

Според доклада средният срок на плащане у нас обикновено е над 30 дни, като около 25% от фактурите не се плащат в договорения срок.

Въпреки това, по-голямата част от забавените плащания в крайна сметка се събират успешно. Пазарът на събиране на вземания е добре развит с много компании, предлагащи услуги по извънсъдебно събиране. Общата платежна култура е определена като „относително добра“, но със системни закъснения. Що се отнася до съдебните производства експертите отбелязват, че макар да няма съществени отклонения от практиките в други държави от ЕС, процедурите са бавни, разходите са значителни, а самото изпълнение на съдебни решения може да бъде проблематично. Поради тези фактори, извънсъдебното събиране е силно препоръчително като първа стъпка. В същото време обявяването на несъстоятелност е най-неефективният механизъм за събиране на вземания в България. Често производствата приключват без никакви постъпления за кредиторите, особено за необезпечените.

"Процедурите по обявяване на несъстоятелност у нас формално са в съответствие с европейските стандарти, но са продължителни – отнемат средно над 3 години и реалните шансове за възстановяване на вземания са много ниски. Затова и към тях се пристъпва по-рядко, което прави статистиката за фалитите тук нерелевантна към реалните бизнес рискове. Затова ние следим с голямо внимание динамиката и промените на сроковете за събиране на дължините вземания, които през последните години у нас растат. Една четвърт от фактурите не се плащат навреме, а длъжниците преговарят за издължаване в срок от 60 до 90 дни, като вече има чести опити той да се удължи и на 180 дни“, обясняват от екипа на Allianz Trade в България.

Според мониторинга на експертите най-проблематични по отношение на събираемостта на вземанията остават сектори като строителство, транспорт, агробизнес, текстил, горива и храни и засягат най-тежко малки и средни фирми.

Освен информация за ситуацията в страната индексът дава и някои предупредителни индикации за българските компании, които са експортно ориентирани. От класацията те могат да предвидят къде могат да срещнат потенциални затруднения в събирането на вземанията си. При преглед на държавите, към които е насочен най-големият поток на българския износ, става ясно, че най-трудно би било събирането на вземанията от партньори в Китай, Индия, САЩ и Чехия. Най-безпроблемна изглежда прогнозата за традиционната експортна дестинация Германия, която има индекс 30 и заедно с Нидерландия е с най-благоприятна позиция в цялата класация. С повишено внимание българските компании трябва да подхождат и при сделки с контрагенти в Италия (индекс 46) и Турция (индекс 45), също популярни експортни партньори за родния бизнес.

"Актуалният индекс на Allianz Trade може да даде добър превантивен ориентир на българските компании, но истината е, че при напрегнатата и динамична икономическа ситуация на глобално ниво, това не е достатъчно. Нашите данни сочат, че фалитите на глобално ниво продължават да растат за пета поредна година - с 6% ръст за 2025 г. и очакван ръст от 3% за 2026 г. Практиката ни показва, че български компании срещат затруднения със събиране на вземания дори от партньори в Нидерландия, която има най-благоприятния индекс. Затова застраховката на търговски вземания и то от надежден доставчик с международна мрежа остава доказаният инструмент за защита без значение от размера на компанията.“, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която вече развива дейност под търговската марка Allianz Trade. „Освен това превенцията на риска е изключително важна, а ние следим на ежедневна база промените в платежоспособността на 289 млн. организации и можем веднага да забележим тревожни индикации при търговските партньори на нашите клиенти“, допълва тя.

Данните в индекса показват още, че 48% от международните търговски вземания са в държави с „много висок“ риск (22%) или „критичен“ риск (26%) от сложност на събирането. В сравнение с 2022 г., това представлява увеличение от 1 пункт, но е значително в парично измерение - 1,1 трилиона щ. д. поради нарастването на световната търговия.