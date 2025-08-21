Какви грешки допускаме при засаждане на хортензии?

Главни особености при засаждането на хортензии

Срок

Засаждането, пресаждането и разделянето на хортензиите е необходимо само през пролетта. Много градинари смятат, че хортензиите, както повечето многогодишни декоративни растения, трябва да се засаждат и пресаждат в края на август - началото на септември. Но това е голяма грешка. Хортензията бавно и трудно се вкоренява на ново място, затова ѝ е необходимо достатъчно време за целта. През лятото младите храсти се вкореняват добре и имат време да се подготвят за зимните студове.

Място

Хортензията трябва да се засажда в лека полусянка, така че по обяд (от 12 до 15 часа) да не е под палещо слънце. През останалото време трябва да е ярко осветена, в противен случай няма да получите красив цъфтеж. Ако пък се засади на сянка, ще започне да боледува и може просто да умре. Също така мястото трябва да бъде добре защитено от студени ветрове и течения.

Почви

Хортензиите не понасят близки подпочвени води (не трябва да са на по-малко от 1,5 м от повърхността на земята). Водата не трябва да се задържа около храстите. Затова се садят във високи цветни лехи с височина поне 50 см. Хортензиите обичат плодородни, рохкави, добре водо- и въздухопропускливи неутрални или леко кисели почви (pH 6,5 - 7,0), богати на органични вещества. Върху тежки глини се използва доломитово брашно (2 кг на 5 кв. м площ за засаждане).

Начин на садене

Цялата местна почва от дупките за засаждане се отстранява и те се запълват с почвена смес от: горен плодороден слой, угнил оборски тор, листна почва и пясък (за предпочитане речен) в равни количества. Добавете следните торове към всяка дупка: суперфосфат (2 супени лъжици), калиев сулфат (1,5 супени лъжици), дървесна пепел (1/4 кофа) и доломитово брашно (1 чаша само на кисели почви).

Дупки за садене

Дупките за засаждане се изкопават с дълбочина и диаметър 40 см. На дъното на всяка дупка се поставя 10 см слой дренаж, направен от счупени тухли или трошен камък. Полейте добре засадените храсти (2 лейки за всеки) и мулчирайте с торфен чипс или дървени стърготини.

Съседните растения

За хортензиите са крайно важни растенията, засадени до тях. Никога не трябва да се засаждат до касис, тъй като етеричните маслени вещества, намиращи се в тъканите на тази ягодоплодна култура, имат отрицателен ефект върху нежната хортензия.

Също така, нежелан съсед е бялата акация, чиито корени отделят токсични вещества. Отлични съседи са многогодишните цветя - божури, ириси, хости, астилби, хибридни чайни рози.

Не поставяйте цветна леха с хортензии до пикантни билки и чесън. Ако планирате цветна леха до зеленчукова градина, най-добрите съседи за хортензията са краставици и тиквички.

Поливане

Засаждането на хортензии няма да бъде успешно без обилно поливане. Запомнете едно важно правило: хортензиите се поливат само с топла вода, загрята до температура поне 30 градуса!

През първите две седмици след засаждането поливайте хортензията всеки ден (ако времето е сухо и слънчево, а температурата на въздуха е над +16 градуса). Ако въздухът се затопли само до +14 градуса, поливайте я веднъж на всеки 3 дни.

След това намалете поливането до два пъти седмично. Подир месец веднъж седмично ще бъде достатъчно (увеличете честотата на поливане в горещо време).

Как да повлияете за цвета на хортензията при засаждане?

Цветът на хортензията е една от основните сортови характеристики (всеки сорт има свой собствен). Но ако искате да експериментирате, можете да й придадете син или розов цвят.

Ако искаме сини хортензии

При засаждане подкиселете почвата със слаб разтвор на лимонена киселина или тор „Синя хортензия“ и ще получите различни сини нюанси на цветовете.

Или желаем розови хортензии

Ако искате да са розови, добавете натрошен тебешир или 1,5 чаши доломитово брашно.