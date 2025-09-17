Какво да засадите на мястото на доматите, чушките и патладжаните

Плододаващите зеленчуци изчерпват почвата, защото се нуждаят от много хранителни вещества, за да растат и се развиват. Как да подобрим почвата и какво да сеем и засаждаме в нея?

Как бързо да спрете гниенето на зеленчуците в градината и да спасите реколтата?

Предвид метеорологичните условия, липсата на валежи в много региони, сезонът за плододаващи зеленчуци като домати, чушки и патладжани е към своя край. Много доматени растения са унищожени от мана, така че е под въпрос дали зелените плодове ще могат да узреят. Чушките и патладжаните в градините, които не се поливат или напояват редовно, изглеждат сбръчкани, плодовете са дребни, често горчиви.

Във всеки случай е време да планирате почистването на лехите от тези зеленчуци, които ще бъдат заменени с нещо ново.

Възстановяване на почвеното плодородие

Плододаващите зеленчуци изчерпват почвата, защото се нуждаят от много хранителни вещества, за да растат и се развиват, особено азот, фосфор и калий. Затова е важно да се възстанови почвеното плодородие преди сеитбата или засаждането на следващата култура.

Добавете органични торове като компост или оборски тор към почвата.

Ако не планирате да отглеждате нищо на това място тази есен, посейте култури за зелено торене , като детелина, фий или лупина. Те ще предотвратят ерозията, ще обогатят почвата с азот и след като пораснат, можете да ги изорате.

Ако ще добавяте минерален тор , уверете се, че е балансиран, като например NPK 10-10-10. Може да се добави и калиев сулфат или костно брашно.

Ако не сте сигурни какво е състоянието на почвата, най-добре е да я анализирате и да коригирате торенето.

Какво да отглеждаме след плодните зеленчуци?

Сеитбата в края на август, септември и октомври зависи, разбира се, от климата и метеорологичните условия. В някои райони е имало обилни дъждове, докато в други има суша, така че сеитбата и засаждането в момента са много трудни.

Вместо домати, чушки и патладжани се препоръчва да се сеят предимно зелени и кореноплодни зеленчуци.

Ето 10 предложения:

Марулята, в зависимост от сорта, има период на прибиране на реколтата от 30 до 60 дни. Изберете сортове, които понасят добре по-кратки дни и по-ниски температури.

Можете също така да съберете спанака след 30 дни или неговия бейби вариант за салати, сандвичи, смутита. Той също така обича по-ниски температури.

Руколата е бързорастящо растение и можете да я съберете само след 20 дни. Засейте я последователно , за да имате винаги пресни листа.

Швейцарският манголд е устойчив на студ, може да се бере до късна есен и ще преживее сняг и леки слани.

Кръстолистните растения като зеле, къдраво зеле и зелени листа ще виреят добре в леха, в която преди това са отглеждани плодоносни зеленчуци. Ако ги засаждате от семена, уверете се, че са ранозреещи сортове. Ще можете да ядете тези, които засадите тази есен.

Репичките узряват бързо, растат добре през есента и могат да бъдат събрани само след 20 до 30 дни.

Морковите и магданозът се засяват през август, защото им отнема съответно до 80 и 90 дни, за да образуват корени. Те могат да презимуват, особено под сняг.

Чесънът и лукът най-често се засаждат в края на септември и октомври. Ако времето позволява, те могат да бъдат засадени и през ноември и ще бъдат готови за прибиране на реколтата през пролетта.