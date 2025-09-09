Как бързо да спрете гниенето на зеленчуците в градината и да спасите реколтата?

Влажното и хладно време след дъжд е идеална среда за развитие на гъбични и бактериални инфекции, както и за гниене на плодове и растения. Много градинари и производители на зеленчуци се сблъскват с проблема, когато реколтата започне да гние в градината именно в такива периоди. За да защитите бързо насажденията си и да запазите реколтата, е необходимо да приложите набор от мерки своевременно и компетентно.

Как да спасите реколтата от гниене в градината?

Основната причина за гниене е излишната влага, която се задържа върху листата, плодовете и почвата около растенията. Такава среда насърчава активното развитие на гъбички, бактерии и мухъл, които причиняват гниене. Рязкото застудяване намалява имунитета на растенията, отслабвайки защитните им функции.

Също така, при влажни условия, изпарението и аерирането на почвата се намаляват, корените се задушават и започва кореново гниене. Водата се застоява по листата и плодовете, което улеснява проникването на инфекцията и разпространението на болестта. Без правилната реакция, гниенето се разпространява бързо и може да унищожи значителна част от реколтата.

Ако културата се отглежда в оранжерия или парник, веднага след дъжд проветрете старателно помещението, намалете влажността на въздуха. В открита земя разрохкайте почвата около растенията, след като повърхността изсъхне, за да подобрите достъпа на кислород до корените.

За дезинфекция на повърхността на растенията можете да използвате слаб разтвор на калиев перманганат или сода бикарбонат (около 1 супена лъжица на 1 кофа вода). Тези средства потискат развитието на гъбички и спират разпространението на гниене.

Народните средства са много полезни: чеснова запарка, млечно-йоден разтвор (1 литър мляко с 10 капки йод на 9 литра вода), пръскане с разтвор от пепел или дървесна пепел. Тези методи са безвредни и удобни за употреба в домашни условия.

Ежедневно проверявайте насажденията и отстранявайте всички болни листа, плодове и стъбла. Събирайте и унищожавайте падналите плодове, особено в лехи с картофи, домати или ягодоплодни култури.

След поливане отстранете или добавете нов слой мулч от суха слама, трева или торф. Мулчът помага за поддържане на оптимално ниво на влажност на почвата и предотвратява попадането на влага от земята до плодовете. Важно е също така да се осигури добър дренаж, за да не се застоява водата в корените на растенията.

Ако народните методи и превантивните мерки не помогнат и гниенето вече се е разпространило, можете да използвате химически фунгициди със системно действие - например препарати на базата на меден сулфат. Третирането се извършва стриктно съгласно инструкциите в сухо време и с мерки за безопасност.

