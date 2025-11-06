Какво да засадите в градината си през ноември?

Времето може да захладнява, но това не означава, че вече сте се отказали от работата в градината си. Есента всъщност е критичен период за нея, защото тогава я подготвяте за пролетен успех. Също така е чудесно време да получите последна реколта от растенията си, така че не затваряйте бараката още.

Как да отглеждате люти чушки на закрито

Да разберете какво да правите сега може да ви се стори обезсърчително, само защото има толкова много възможности. Ето защо създадохме най-доброто ръководство за градински задачи веднага щом настъпят първите слани. Ще разгледаме защо всяка задача е от решаващо значение за изпълнение през есенния сезон и ще включим няколко съвета как да работите по-умно, а не по-усилено. Повярвайте ни, колкото повече от тези неща премахнете сега, толкова по-добре ще изглежда градината ви, когато имате най-голяма нужда от този изблик на цвят, за да се отърсите от зимната леност.

Колове и подпори за засаждане на есенноцъфтящи цветя

Още: Как да предотвратите зимуването на оси близо до дома ви

Все още има цял свят от цветя и зеленчуци, които могат да растат през есента, но се нуждаят от малко помощ. Вместо да оставяте растенията и цветята да започнат да огъват или да увисват, извадете коловете за растения и ги закрепете зад растенията си, за да им осигурите малко опора. Това ще ви даде красива есенна градина, пълна с цветове, като последно ура, преди да настъпи зимната сивота.

Засадете луковици чесън сега за по-късна реколта

Хладното есенно време създава идеалния климат за растежа на чесъна, така че засадете луковиците си сега, преди земята да е твърде замръзнала за копаене. Чесънът изисква ниски температури, за да расте, и макар че може да успеете да имитирате това в недовършено мазе или навес с течение, е много по-лесно да използвате времето във ваша полза, особено след като вероятно имате много свободно градинско пространство.

Кои цветя могат да зимуват навън и кои не?

Засаждането на луковици чесън изисква малко финес, тъй като е необходимо да се определи точното време. Ако го засадите твърде рано, чесънът ще покълне, като по този начин ще изникнат уязвими издънки от земята, които могат да бъдат засегнати от замръзване. От друга страна, ако ги засадите твърде късно, може да счупите градинските си инструменти в пръст, която е твърде замръзнала, за да пробие. Също така, може да се наложи да поръчате специален чесън за семена, тъй като чесънът от магазина за хранителни стоки често е напръскан с инхибитори на растежа. За да засадите, счупете целите скилидки на части и ги засадете на дълбочина пет сантиметра с острата страна нагоре, след което покрийте.

Още: Първото място в двора ви, което да проверите за оси преди зимата

Засаждане на есенни зеленчуци

Все още можете да получите още една добра реколта, преди да настъпи зимата, така че засадете няколко култури, които обичат студеното време, докато все още има време. Листните зеленчуци като маруля и къдраво зеле, кръстоцветните, снежният грах и кореноплодите като моркови и репички могат да се справят с някои ниски температури. Не чакайте обаче твърде дълго; някои от тях имат по-дълги периоди на покълване и затова ще се нуждаят от време, за да пораснат. Скъсяващите се дни могат да затруднят получаването на тези култури преди зимните слани. Хубавото на културите, подходящи за студено време, обаче - без каламбур - е, че някои от тях дори могат да развият по-сладък вкус през по-хладната есен, което ви позволява да придадете ароматен обрат на салати, яхнии и какво ли още не.

И така, как да се уверите, че сте направили това правилно? Започнете, като намерите очакваната дата на замръзване; „Алманахът на фермера“ е чудесен ресурс за това. След това вземете пакетче със семена и потърсете „дни до зрялост“ или еквивалент, добавете седмица за всеки случай и след това бройте назад от датата на замръзване. Ако има достатъчно време, започнете да засаждате. Ако сте закъснели, винаги можете да опитате и да видите какво ще се случи или да засеете семената на закрито, за да им дадете малко топъл тласък.

Засадете цветя за хладно време за освежаване в мрачен ден

Още: Най-ефективният метод за събиране на листата от двора

Да кажем, че не сте фен на зеленчуковите градини, склонни сте към сезонна депресия или и двете - означава ли това, че сте приключили със засаждането? Изобщо не, благодарение на цветята, които обичат хладното време. Теменужки (Viola × wittrockiana), салвия (Salvia spp.), декоративно зеле (Brassica oleracea) и кейл (Callicarpa dichotoma) могат да се справят добре в есенна градина. Освен това, ярките им, весели цветове могат да бъдат от голяма полза, когато дневните часове станат по-къси и се завземат сиви облаци.

Още: Могат ли хризантемите да преживеят слана? Ето как да ги предпазите от студа!

Ако засаждате от семена, процесът е същият като при зеленчуците: проверете датата на замръзване, проверете датата на зреене на пакета със семена, подправете ги с подложка една седмица и започнете да засаждате. Може да опитате да пресадите разсад или зрели растения, ако ги режете близо до очакваната дата на замръзване или искате незабавно удовлетворение. Просто се уверете, че почвата ви е все още достатъчно мека, за да се окопаете, така че корените да се разпространяват и инструментите ви да не се счупят.