Какво да засеете през август: 5 цветя, които ще издържат на жегите и ще цъфтят дълго

Въпреки непоносимите летни жеги, има някои растения, които можете да засеете още през август. Те включват, по-специално, така наречените двугодишни растения, които обикновено образуват корени и листа само в годината след засяването и цъфтят на следващата година. Засяването през август гарантира и цъфтеж на следващата година.

При благоприятни климатични условия и ранна сеитба има голям шанс тези двугодишни растения да цъфтят и през първата година. В тази статия ще намерите пет растения, които ще добавят цвят към вашата цветна леха за години напред.

Ружа (Alcea rosea)

Родът ружа (Alcea) обхваща почти 60 вида. Един от най-популярните несъмнено е обикновената ружа (Alcea rosea), известна на мнозина още като дива роза. Със своя изключително висок растеж до два метра и цветовете си с размерите на длан, тя си е осигурила постоянно място във всяка вила или селска градина.

Желаещите да засеят ружи могат да засеят семената директно в цветната леха. Семената трябва да са на разстояние около 40 сантиметра едно от друго. Изберете слънчево място с богата на хранителни вещества, добре дренирана и суха до леко влажна почва.

Важно е почвата да се разрохка преди сеитба, тъй като ружите развиват стрижни корени, които им позволяват да проникват по-лесно в почвата. Ружите постигат особено красив ефект, когато се засяват пред стени, покрай огради или до светли стени на къщи. Ако семената са засети твърде гъсто, препоръчително е младите растения да се разделят своевременно, за да се гарантира, че гигантските растения имат достатъчно място, за да развият пълния си потенциал.

Див морков (Daucus carota subsp. carota)

Естествените градини са на мода: Ако искате да направите нещо добро за света на насекомите, изберете диви моркови, когато сеете през август. Това диво и лечебно растение е особено популярно сред насекомите. Независимо дали става въпрос за бръмбари, мухи или диви пчели – насекомите са магически привлечени от това сенниково растение.

Но естествената му красота не е популярна само сред насекомите. В комбинация с декоративни треви, ехинацея или магарешки бодил, дивата билка също излъчва естествен чар в градината. Дивите моркови се сеят най-добре към края на август. Изберете слънчево място с богата на хранителни вещества, варовита и добре дренирана почва.

Рогата виолетка

Рогатите теменужки могат да се засяват директно в лехата до края на септември. Тези теменужки виреят както на слънчеви, така и на частично засенчени места. Почвата трябва да е рохкава, богата на хумус и влажна.

Ако рогатите теменужки намерят мястото си, те са склонни да се натурализират. За саксийни растения е подходяща богата на хумус балконска почва или добре дренирана градинска почва.

Бърз съвет: Смесете малко компост и рогова почва, за да дадете на младите растения добър старт.

Лечебна динка (Sanguisorba officinalis)

Със своите малки, тъмночервени цветове, голямата развълнувана трева е истинска атракция в градината и е особено подходяща за комбинации с диви многогодишни растения и декоративни треви. Използва се и в разкошни многогодишни лехи.

При сеитба на открито трябва да се вземат предвид изискванията на мястото. Това деликатно многогодишно растение предпочита богата на хранителни вещества, влажна, но добре дренирана почва и слънчево до частично засенчено място. Ако голямата развълнувана трева е твърде суха, може да се зарази с брашнеста мана.

Вечерна иглика (Oenothera biennis)

Цветовете на вечерната иглика (Oenothera biennis) са особено ценени от любителите на насекоми, тъй като очарователният им аромат привлича множество насекоми, като например молци, всяка вечер.

Вечерната иглика предпочита слънчево място и песъчливо-глинеста, но добре дренирана почва. Семената трябва да се засяват на около два сантиметра дълбочина и да се разделят след около три до четири седмици.

Бърз съвет: Тъй като вечерната иглика обича да се самозасява, цветните главички трябва да се отрежат рано, ако не желаете самозасяване.

