Какво е вертикално косене и как можете да го използвате в двора си

25 октомври 2025, 18:41 часа 0 коментара
Какво е вертикално косене и как можете да го използвате в двора си

Вертикалното косене (наричано още вертикутиране) може да звучи като някакъв нов метод за подрязване на тревата, но всъщност това е усъвършенствано решение за справяне с ежегодната задача за грижа за моравата: премахване на тревата. През годината в моравата се натрупва смес от окосена трева, мъртви стъбла, корени и парченца отломки, известни като слама. Вертикалната косачка разрязва тази слама с помощта на вертикално монтирани ножове и улеснява отстраняването ѝ.

косене

Премахването на сламата от моравата ви може да е малко досадно, но е един от няколкото  прости навика на хората, които поддържат тревните си площи буйни и добре поддържани. Непремахването ѝ всъщност може да доведе до унищожаване на тревата ви, без да знаят за това . Сламата пречи на водата, светлината и хранителните вещества да стигнат до корените и може също така да е източник на болести.

Премахването трябва да се извърши в края на пролетта или началото на есента. Често срещан признак, че е необходимо, е тревата да е еластична, когато стъпвате по нея. Много градинари използват основно гребло, но този метод може да бъде много трудоемък. Добрата новина е, че има разнообразие от електрически резачки, които улесняват работата.

Вертикалното косене отвежда нещата на по-високо ниво. Вертикалните остриета на машината прорязват сламата и леко в земята. Това е техника, която Американската голф асоциация (USGA) препоръчва за гладки и здрави пътинг грийнове, и има малко места, където ще намерите по-добре поддържана трева. Сред многобройните предимства, вертикулирането предлага по-добро проникване на торове, намалено поливане и по-здрава трева. Освен това е чудесна подготовка за засяване.

Плюсове и минуси на вертикалното косене във вашия двор

косене

Ако си купувате вертикутер, трябва да бъдете внимателни. Електрическите скарификатори и електрически гребла са широко достъпни, но не са едно и също нещо. Всъщност е доста трудно да се намери машина за продажба за домашна употреба, защото много от тях са търговски и лесно могат да струват няколко хиляди долара.

Вертикалното косене очевидно има своите предимства, но има и някои потенциални опасности. Тревните площи трябва да се вертикутират само в едната посока и съществува риск от повреда, ако не се извърши правилно. Вероятно ще има много материал за обработка (повече отколкото при други методи за обезкосмяване) и тревата трябва да се полива веднага след вертикутирането, за да се предотврати дехидратацията на откритите корени на тревата.

Има редица грешки, които трябва да се избягват при обезкосмяване на тревата , независимо кой метод използвате. Ако търсите буйна, девствена повърхност, която вертикалното косене може да ви помогне да постигнете, може би е най-добре да поверите тази работа на опитен изпълнител.

 

 

 

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
косене на трева трева косене
