Развод и фалшив арест: Станислав от "Hell's Kitchen" призна цялата истина (ВИДЕО)

В последния епизод от подкаста на Елизабет Методиева, Станислав Иванов, победителят в кулинарното риалити "Hell’s Kitchen" 5, и съпругата му Божидара решиха напълно откровено да разкажат какво всъщност се случва в отношенията им. Двамата избраха именно тази платформа, за да сложат край на спекулациите и да внесат яснота около появилите се в публичното пространство слухове, включително твърдения за арест, домашно насилие и други фалшиви новини, които бързо се разпространиха онлайн през последните дни.

"Преминаваме през прекалено труден период", каза той и подчерта, че никога като двойка не са търсили сензация по казуса. "Гръмнаха брутални новини. Аз не съм задържан. Никога не съм бил.", сподели Станислав, който недоумява защо изведнъж започват да се разпространява невярна информация.

В началото не обръщат внимание, но впоследствие и двамата се разстроили. Божидара допълни, че според нея хората се възползват от личните им проблеми.

Трудно решение за раздяла

Божидара обясни, че на този етап двамата са изяснили отношенията си. "Обтегнати са и сме взели решението да не сме заедно", заяви тя намеренията им за развод. "Развеждаме се, имали сме скандали като всяка една друга двойка, които са довели до отдалечаването между нас.

Станислав използва гостуването си в подкаста да се извини на половинката си, като подчерта, че е осъзнал грешките си.

"Извинявам се специално на нея пред всички, защото в последните две години и половина от живота ми наистина се бях фокусирал върху работата си и това беше най-важното нещо. Всяка жена обаче иска внимание. Осъзнах, че работата не е най-важното - най важното е да си с хората които си и да има комуникация. В последно време между нас нямаше никаква комуникация. Аз бях заровен в работа", разказа Станислав. Риалити участникът призна, че съпругата му е имала нужда да прекарват повече време заедно.

Когато нещо приключи, тогава осъзнаваш ценността му - именно това е разбрал и Станислав, но късно. "Ние усещахме напрежение между нас и като нормални хора се разбрахме по взаимно съгласие да предприемем тази стъпка, защото така е правилно."

В епизода Станислав и Божидара споделят и тъгата по загубените моменти, но също така си припомнят хубавите мигове, които остават най-ценната част от връзката им. Убедени са, че ще запазят приятелските си отношения и ще се подкрепят взаимно при нужда.

Двамата са категорични, че няма трети човек, повлиял на взаимоотношенията им. Връзката им се характеризира с уважение и взаимно съгласие. Те са в процес на уточняване на датата за развода и вече са подписали споразумение.