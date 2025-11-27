Олимпийска шампионка в ските пропуска Игрите в Милано-Кортина

Олимпийската шампионка по ски алпийски дисциплини Лара Гут-Бехрами ще пропусне останалата част от сезона, след като получи разкъсване на кръстни връзки на коляното, съобщиха от Швейцарската федерация по ски в свое изявление в четвъртък.

„Лара Гут-Бехрами няма да може да участва в повече състезания през сезон 2025-26“, се казва в информацията, цитирана от световните агенции.

Лара Гут-Бехрами ще се подложи на операция

Двукратната носителка на Световната купа пострада при падане по време на тренировка по супергигантски слалом в Колорадо (САЩ) и ще трябва да се подложи на операция, която ще се състои през следващата седмица.

„Представях си, че следващите няколко месеца ще бъдат много различни и наистина очаквах с нетърпение останалата част от сезона. Наскоро преживяхме някои драматични събития в нашия спорт, с фатални инциденти, включващи млади спортисти. Вярвам, че тази контузия в коляното, колкото и тежка да е тя, не може да се счита за трагедия“, каза тя.

Гут-Бехрами няма да участва на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026 година. 32-годишната швейцарка наскоро заяви, че настоящият сезон ще бъде последен в нейната кариера в спорта.

„Целта ми е да се възстановя напълно и след това да се завърна към най-добрата форма. Едва тогава ще знам точно какво ми носи бъдещето“, каза още тя.

Швейцарката спечели олимпийската титла в супергигантския слалом на Игрите в Пекин 2022, два златни медала от световни първенства – в гигантския и в супергигантския слалом в Кортина д'Ампецо 2021, както и два пъти триумфира в Световната купа през 2016 и 2024 година. Тя има още девет медала от големи първенства, в това число два олимпийски бронзови – в спускането от Сочи 2014 и в гигантския слалом от Пекин 2022.

Лара Гут-Бехрами има общо 48 победи и 101 класирания на подиума в стартовете за Големия кристален глобус.

