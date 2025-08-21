Кога ги берете? Тези 11 култури не бива да оставяте за по-късно

Да улучиш точния момент за прибиране на реколтата е изкуство. Ако закъснееш, плодовете и зеленчуците губят свежестта си, стават жилави, горчиви или дори негодни за съхранение. В тази статия са събрани 11 популярни култури, които често се оставят твърде дълго в градината.

11-те култури, които прибирате твърде късно

Манголд

Манголдът има сладък вкус, когато младите му листа поникват през хладно време. Те стават дебели и горчиви с възрастта и топлината. Старите листа също привличат вредители като листомини, които изяждат дупки във вашия манголд. Продължете да ядете нови листа и вашето растение ще продължи да расте и пълни кошници с продукти!

Не се притеснявайте, ако манголдът ви е презрял – сгответе го, като добавите много подправки и киселинност, за да прикриете горчивината. Смутитата също добре прикриват горчивината със захар от замразени плодове, фурми или кисело мляко. Направете сок от листата с други плодове и зеленчуци за хранителен тласък.

Лятна тиква

Лятната тиква ражда вкусни зеленчуци, които са идеални за много рецепти. Меката, месеста текстура се среща при типовете crookneck, тиквички и жълта кожа. Оставите ли ги на лозата твърде дълго тези видове стават твърди, със семена и с дебела кожа. Трябва да ги берете, когато са големи, меки и имат тъмен цвят.

Въпреки че можете да ядете презряла лятна тиква, може да не ви хареса. Веднъж презряла, тя има големи семена и кора, която е жилава и твърда. Ако искате тиква като тази в магазина за хранителни стоки, ще трябва да берете тези зеленчуци често. Непрекъснатото прибиране на реколтата също насърчава лозата да произвежда повече цветове, което означава, че имате по-голям шанс да получите повече тиква!

Пъпеш

Изключително питателни, пъпешите са идеални култури за любителите на сладките плодове. Тази култура се нуждае от топлина, слънчева светлина и влага. Пъпешите се нуждаят от известно време, за да узреят правилно на лозата, но ако се оставят твърде дълго, те ще станат хлебни, кашави и гнили.

Пъпешите ви казват кога са готови. Потърсете пукнатина близо до стъблото и пъпеша, което показва „етапа на приплъзване“. Пъпешът трябва да се откъсне от лозата, ако го дърпате. Освен това внимавайте за кафява мрежа по кората и подушете, за да видите дали има приятен, сладък аромат на пъпеш. Тези три знака показват подходяща зрялост.

Диня

Те имат най-добър вкус, когато са хрупкави, сочни и твърди; оставете плодовете на лозата твърде дълго и те ще станат хлебни и кашави. Събирайте реколтата от дини по-рано, вместо по-късно, за да избегнете проблеми с гнилите плодове.

Грозде

Независимо дали отглеждате грозде за маса, вино или конфитюр, вие ще искате да приберете плодовете навреме. Зрялото грозде е сладко, възхитително и сочно. Някои, като зеленото десертно грозде, имат лека тръпчивост. Презрялото грозде губи захар - или гние, или изсъхва.

Берете гроздето, когато стане наситено лилаво или ярко зелено с бял блясък на кожата. Те ще набъбнат, ще променят цвета си и ще станат малко меки, докато узреят.

Домат

Скорошни изследвания показват, че доматите са узрели когато има 40-50% промяна на цвета на плодовете. След като ги наберете, те ще узреят напълно на кухненския плот. Слънчевата светлина им помага да узреят, така че слънчевият прозорец е най-добър. След като достигнат пикова зрялост, ги изяжте или ги съхранявайте в хладилника.

Грах

Налични са десетки разновидности, с налични видове за всеки вкус. Те попадат в три категории: шушулки, сняг и захарен грах. Ще искате да приберете всеки вид на етапа на пикова зрялост, преди грахът да стане твърд и шушулките да станат влакнести. Грахът за обелване е типичният кръгъл грах, който изваждате от шушулките му. Сладък, сочен и вкусен, този грах ви кара да работите за неговата реколта.

Боб

Фасулът, подобно на граха, образува годни за консумация семена в шушулките. Можете да ядете фасул или храстовиден боб пресен или сух; ще искате да приберете реколтата всеки на различни етапи.

За най-пресните бобови шушулки ги събирайте, когато шушулките са напълно оформени, набъбнали, но все още месести на пипане. Те се счупят наполовина, което показва пикова зрялост. Фасулът за лющене е вкусен около 60 дни след появата на шушулките.

Боровинки

Боровинките, подобно на гроздето, имат най-добър вкус при пикова зрялост. Те ще започнат да се свиват или да гният, ако бъдат оставени на храста твърде дълго. Сините видове са узрели, когато плодовете са тъмносини и плътни. Някои видове, като „Розова лимонада“, поникват с розови плодове! Берете ги, когато се променят от бяло до наситено червеникаво розово. Плодовете имат цитрусови нотки с вкусен аромат на боровинки.

Ако плодовете са кашави, но не гниещи, те пак са вкусни. Те няма да се съхраняват добре в хладилника ви, но са чудесни за прясна консумация, консерви или сиропи. Използвайте ги бързо, преди да изгният или се сбръчкат, или ги замразете и гответе с тях.

Краставица

Краставиците поникват от влачещи се лози, които бързо покриват гола почва и перголи. Те стават семенни с дебела кора, ако се оставят на лозата твърде дълго. Съберете ги навреме – те ще бъдат освежаващи и хрупкави с ядлива кора.

Ще разберете, че са готови, когато са бухнали и дебели. Зелените видове ще изглеждат тъмнозелени, а други видове, като краставиците „лимон“, узряват в жълти и оранжеви нюанси.

Презрелите краставици все още са годни за консумация; те просто се нуждаят от повече подготовка, преди да ги изядете. Изрежете семената и обелете кората, преди да ги сервирате.

Чесън

Ще искате да приберете чесъна с мека и твърда врат, като използвате различни стратегии. Ако престоят в почвата, външната им обвивка се разпада, което затруднява дългосрочното съхранение. Берете, когато долните няколко листа са кафяви, а на върха на стъблото - зелени.

Презрелият чесън все още е годен за консумация; просто не се съхранява добре в килери или кухни. Използвайте скилидките бързо или ги запазете за засаждане през есента. Следващата година ще имате излишък, тъй като всяка скилидка узрява в пълна луковица!

