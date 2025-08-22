Кога пръскането на пипера с мляко и йод е желателно и необходимо?

За да избягнат производните от минералните торове, с които са обработвали почвата през целия сезон, мнозина градинари и производители на зеленчуци напълно са се отказали от такива торове. Но в края на краищата, не можете да оставите пипера без никакво допълнително подхранване. Такова поведение може да доведе до отслабване на чушките, окапване на съцветия и в крайна сметка до липса на реколта. Въпреки, че всъщност ситуацията може да се промени коренно с най-обикновено краве мляко и няколко капки йод.

В кои случаи третирането на пипера чрез мляко с йод може да бъде особено ефективно и защо?

Значението на млякото за пипера

Обстоятелството, че млечното подхранване „работи“ в най-различни аспекти, се дължи на неговия органичен произход. Млякото съдържа много полезни вещества, които се абсорбират от храста на пипера и се преработват от него. При това, се препоръчва използването на сурово мляко, което предпазва растението от вредители. Върху храста на чушките, напръскан с мляко, се образува защитна млечна плака, предотвратяваща негативното въздействие на вредните насекоми, които, освен това, не усвояват лактозата. Млякото предпазва чушките от много болести, защото множество микроорганизми също не са в състояние да се справят с лактозата - но тази защита вече е следствие от поливането на корените.

Още: Торене на пипера през август, което ще удвои реколтата му

Значението на йода за пипера

Йодът е част от редица аминокиселини. Участва във фотосинтезата, или с други думи, в своеобразния процес на дишане на растенията. Регулира водния и азотния метаболизъм. Насърчава натрупването на витамин С в плодовете на пипера, а също така увеличава количеството йод в чушките. Представлява от само себе си естествен антисептик. Мощен стимулатор е за растежа на растенията. Има силен противогъбичен и антивирусен ефект. Необходим е по време на периода на пъпкуване и завързване на плодовете. Увеличава времето за плододаване. Подсилва добива с 15%.

Деликатният пипер, който обича да се грижат за него, благоприятно приема такива йодсъдържащи торове, особено ако в почвата също липсва йод.

Още: Какви сортове пипер са най-устойчиви на болести?

Използване на йод за подхранване

1. Тук йодът действа като стимулатор на растежа и дезинфектант.

2. Йодът засилва растежа на зелената маса поради факта, че участва в азотния метаболизъм и осигурява на младите издънки силен имунитет.

3. Насърчава увеличаването на яйчниците и плодовете.

4. Предпазва пипера от редица болести (късна фитофтора, брашнеста мана).

5. Наред с други микроелементи, се бори с градинските вредители.

Важно: листното подхранване (обикновено под форма на пръскане) се използва само за възрастни растения. Освен това, дозировката не може да се превишава, йодът сам по себе си е много токсичен. Съответно, чушките се подхранват с йод и мляко само на основните етапи от вегетацията на растението.

Още: Три изпитани метода за високи добиви при отглеждане на пипер

Предсеитбена подготовка на семената

За целта семената на чушките се поставят в 0,1% йоден разтвор за 6-8 часа (1 капка на 1 литър вода). След това може веднага да се засяват в почвата.

Форсиране на разсада

Този етап настъпва, когато растенията вече произвеждат 2-3 истински листа. Поливането обикновено се извършва веднъж в размер на 1 капка йод на 3 литра вода.

Още: Отлични природни средства срещу листни въшки по домати, краставици и чушки

Възрастни растения

След засаждане в леха растението се подхранва с йоден разтвор в размер на 3 капки на кофа вода. Освен това, листното подхранване се извършва 2 пъти на сезон с разтвор, съдържащ йод и мляко в размер на: 4 литра мляко и 15 капки йод на 1 кофа вода (ако е без мляко: 3 капки йод на 1 кофа вода).

Листното подхранване (най-често това е пръскане) се използва само за възрастни растения. Подхранването на пипера с мляко и йод се препоръчва както за оранжерийни сортове, така и за чушки, засадени на открито. Ако им осигурите редовни грижи и качествено подхранване, тогава те определено ще ви зарадват с добра реколта.

Още: Месест и сладък пипер: Този тор е задължителен през август