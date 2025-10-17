Не забравяйте да засадите тези цветя през октомври

С промяната на сезоните и оплакването на увяхващата лятна градина, можете да се утешите в многото бързорастящи цветя, които все още можете да засадите през октомври . Използвайте това време, за да засадите тези хладни, сезонно обичащи едногодишни растения, като невен, теменужки и алисум. Те ще накарат градината ви да експлодира с дъга от цветове. Тази селекция от силни, устойчиви на хладно време цветя може да бъде засадена в градинската леха или използвана в саксии като забавно допълнение към есенната ви декорация.

Още: Цветята, които се самозасаждат в градината и защо е важно това да се избегне

Едногодишните цветя са тези, които издържат само един сезон. Има издръжливи едногодишни растения, като теменужки и щурци, които понасят добре студ и минусови температури. Полуиздръжливите едногодишни растения са цветя като петунията, които могат да понесат по-хладното време и леки слани. Има и нежни едногодишни растения, които не се справят добре в по-хладно време. Ще искате да се придържате към издръжливи и полуиздръжливи едногодишни растения, които да засадите в есенната си градина, за да можете да се наслаждавате на пъстър цъфтеж през целия сезон.

Невен

Още: Колко често и как правилно да подрязвате потос

Невенът е чудесно цвете за добавяне на ярки цветове към градината с наситените си жълти и оранжеви цветове, понякога с червени и лилави отблясъци в средата. А този прекрасен сорт невен е идеален за запълване на празнини във вашата градина . Той е не само чудесно допълнение към градината, но и към кухнята, тъй като венчелистчетата всъщност са годни за консумация. Има и допълнителното предимство да бъде естествен репелент срещу вредители. Студеното време не е проблем за невена, което го прави чудесно едногодишно растение за есенно засаждане.

Направете това с божури през есента за големи цъфтежи през пролетта

Виола

С разкошни лилави и жълти нюанси, виолите ще внесат живот във вашата есенна градина. Тези малки цветове може да изглеждат изящни, но са издръжливи и издържат на по-хладното време и се предпазват добре от болести, което ги прави фантастично цвете за засаждане през октомври. Забавен факт за виолите е, че венчелистчетата са годни за консумация и често се използват за добавяне на цвят и забавна гарнитура към вашата чиния.

Теменужка

Още: Пагубна грешка при засаждане на хортензиите

Теменужката е култивирана теменужка, род Viola, от семейство Viuolaceae. Въпреки че е подобна на виолите, теменужките имат по-големи венчелистчета. Те са популярни заради широката си гама от цветове и цветови комбинации, добавяйки живи нюанси към вашата градина. Когато обмисляте теменужки, може автоматично да предположите, че растат само през пролетта, но те виреят в по-хладно време, което ги прави чудесни за засаждане през октомври и могат да понесат леки слани.

Единствените видове хортензии, които трябва да подрязвате през есента

Сладък Алисум

Сладкият алисум (Lobularia maritima) е пълен със сладки малки бели (понякога розови или лавандулови) цветчета със сладък аромат (оттук и името). В топъл климат цветята ще цъфтят непрекъснато през зимата и чак до пролетта. Сладкият алисум расте добре както в саксии, така и в градински лехи. Той привлича пчели и пеперуди, което може да е чудесно за опрашване на зеленчукова градина. Това цвете е инвазивно в някои райони, така че проверете местните условия преди засаждане.

Петуния

Още: Как да подрежете изсъхнала орхидея, така че да цъфне отново скоро

С красив цвят с форма на тръба, петунията е популярно едногодишно растение, което се засажда през октомври (или по всяко време между септември и ноември), за да освежи градината. Предлага се в огромно разнообразие от цветове и обикновено расте лесно, което я прави най-добър приятел на градинарите. За впечатляващ визуален ефект, засадете голямо количество от тях заедно и гледайте как украсата внася празнично изживяване в сезона.