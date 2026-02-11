Кадри от дрон показват хора и моторни шейни на хижа "Петрохан"

Повече от седмица продължава полицейската блокада по пътя към хижа "Петрохан", където бяха намерени телата на трима души, а самата хижа беше запалена. Единственият начин да се стигне до мястото на тежкото престъпление е по въздух - с дрон. В сутрешния блок на Нова телевизия бяха показани именно такива кадри, заснети във вторник (10 февруари).

На кадрите се вижда, че по покрива на сградата има сериозни щети от пожара. Предполага се, че там вероятно са били разположени соларни панели, които са изгорели при пожара.

В двора на хижата се забелязват хора – вероятно разследващи. Има и паркирани моторни шейни и високопроходим автомобил.

Мистерията с четирите джипа

Относно твърденията на приятелка на Ивайло Иванов, който е един от загиналите, че на 1 януари е била в района и е забелязала четири джипа, от полицията съобщиха, че в района, на около километър от главния път, има камера. Прегледът на записите показва движение на два джипа, свързани със сдружението, които са се придвижили от хижата до отбивката. Не е ясно кой ги е управлявал, нито дали са продължили в друга посока или са се върнали обратно.

Според разследващите пътят обслужва и други територии и представлява традиционен маршрут, по който е възможно да са преминавали и други превозни средства, без обаче да се отклоняват към хижата.