След тежките катастрофи с жертви: Поставят ограничителни колчета на пътя край Телиш

Поставят ограничителни колчета в участъка между селата Телиш и Радомирци. Мярката цели да предотврати опасни изпреварвания. Припомняме, че през 2025 г. при тежка катастрофа в този участък загина 12-годишната Сияна. В края на януари, на същото място, живота си загуби 58-годишният лекар и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Без изпреварвания

Инж. Венцислав Ангелов от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обясни в ефира на Нова телевизия, че в участъка от 129-и до 131-и километър е започнал монтаж на гъвкави ограничители. Така шофьорите няма да могат да предприемат изпреварвания.

"Ще има напречна шумна маркировка, непрекъснати бели линии с една червена в средата. В рамките на няколко дни ще завършим целия участък. Ще има обезопасяваща ограничителна система – мантинела, която да предпазва извън пътното платно", обясни той.

По думите му основен ремонт на целия участък се очаква в рамките на няколко месеца, като той ще започне от началото на главен път I-3 до Луковит, което е около 70-80 км.

Кметът на Телиш Нели Дакова обясни, че предприетите мерки ги удовлетворяват, но частично. "Ще продължаваме да искаме и да чакаме основен ремонт. Пътят е строен през 80-те години на миналия век. Освен това шофьорите не спазват никакви ограничения и маркировки", каза тя.