Трагедията "Петрохан-Околчица" отива към безкрайност никъде: Анализ на бивш следовател

От това, което имаме все още не се разбира мотивът за настъпването на смъртта на шестима души. От това, което имаме отиваме "към безкрайност никъде". Това е сериозно престъпление и трябва по-внимателно да се работи и да не се поддава удобна информация (бел. ред. - Прокуратурата за Околчица). Това заяви бившият следовател Андрей Цветанов пред bTV за тратедията "Петрохан-Околчица".

Гилзи, сбогуване и шесторно убийство

Снимка: Стопкадър

Той настоя да се разследват и гилзите по случая около Околчица и край бившата хижа "Петрохан". Когато всички експертизи са готови, нека тогава прокуратурата и МВР да излязат с информация, призова бившият следовател.

"Това са шест трупа, шест трагедии. Не е така проста работата, че нещо не им е харесало на планетата и са поискали да се самоубият", коментира Андрей Цветанов.

Той призова да не се поддава тенденциозна информация. Ние имаме застреляни шест човека - дали са педофили, има ли значение? Трябва да бъде разкрито кой е извършил престъплнието, настоя бившият следовател.

Според него е важно по делото какво има, а не какво се поднася на обществото. Ако се разследва обективно случая, би могло да се стигне и до потенциалните извършители на престъплението и ще се стигне до истината, смята Андрей Цветанов.

