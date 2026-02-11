Войната в Украйна:

Трагедията "Петрохан-Околчица" отива към безкрайност никъде: Анализ на бивш следовател

От това, което имаме все още не се разбира мотивът за настъпването на смъртта на шестима души. От това, което имаме отиваме "към безкрайност никъде". Това е сериозно престъпление и трябва по-внимателно да се работи и да не се поддава удобна информация (бел. ред. - Прокуратурата за Околчица). Това заяви бившият следовател Андрей Цветанов пред bTV за тратедията "Петрохан-Околчица". Още: Прокуратурата за "Околчица": Вероятно две убийства и едно самоубийство

Гилзи, сбогуване и шесторно убийство

Още: Психиатър за жертвите по случая „Петрохан”: Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали

Той настоя да се разследват и гилзите по случая около Околчица и край бившата хижа "Петрохан". Когато всички експертизи са готови, нека тогава прокуратурата и МВР да излязат с информация, призова бившият следовател.

"Това са шест трупа, шест трагедии. Не е така проста работата, че нещо не им е харесало на планетата и са поискали да се самоубият", коментира Андрей Цветанов. И накрая след шестте трупа правосъдният министър в оставка Георги Георгиев реши да провери сдружението на Ивайло Калушев - След шест трупа: Правосъдният министър разпореди проверка на сдружението на Калушев

Той призова да не се поддава тенденциозна информация. Ние имаме застреляни шест човека - дали са педофили, има ли значение? Трябва да бъде разкрито кой е извършил престъплнието, настоя бившият следовател. 

Според него е важно по делото какво има, а не какво се поднася на обществото. Ако се разследва обективно случая, би могло да се стигне и до потенциалните извършители на престъплението и ще се стигне до истината, смята Андрей Цветанов. 

Още: "Синът ми е невинен! Обичала съм България, но вече съжалявам": Майката на Калушев проговори

