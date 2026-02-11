Откъде пари? Защо и как деца са гледани дълго време там? Важни въпроси за случая "Петрохан"

Това са много логични въпроси и трябват отговори. Това призна бившият зам.-градски прокурор на София Роман Василев, след като беше попитан от БНТ откъде Ивайло Калушев и "рейнджърската" му организация (НАКЗТ) имат пари и кой как им е давал разрешителни за огнестрелните оръжия, които са притежавали. Вероятно разрешителните са от регионалната структура в Костинброд, предполжи Василев.

До момента се знае, че Калушев е притежавал 21 имота в България, отделно е имал имущество в Мексико, но не се знае официално дали му е останало нещо там или е продал всичко. В Търговския регистър има информация, че НАКЗТ е получила дарения за около 59 000 лева за 3 години (2022 - 2024 година). Школата за "Приключения Роук" на Ивайло Калушев, за която се твърди, че е организирала детски лагери, не е активно търговско дружество и няма данни какво е постигнала като финансови резултати в Търговския регистър.

Попитан дали разследването в крайна сметка ще тръгне по следите на дейността на организацията на Калушев (НАКЗТ), Василев беше категоричен – трябва. Той припомни, че НАКЗТ е притежавала скъпа техника, поне според изнесеното до момента – електронни пастири, сериозно оборудван дрон за наблюдение.

Версията за педофилия

Може само да се гадае, нямаме свидетелски показания (за педофилия). Но трябва да се постави въпросът защо родители са се доверили на явно харизматичен човек като Ивайло Калушев да се грижи за децата им. Трябва да се провери дали тези деца са ходили на училище, социалните служби къде са, имало ли е обяснение пред официални институции от родителите какво се случва и какво правят децата им, какво прави Калушев с тях, защо родителите толкова много са вярвали на Калушев – становището е на психиатъра д-р Веселин Герев. Той предупреди – в юношеска възраст психиката е много крехка, оформяща се, ранима, особено от гледна точка сексуалност. Д-р Герев обърна специално внимание и на казваното за заниманията на Калушев, за увлечението му по източни религиозни практики и предупреди – всякакви религиозни практики биха могли да се използват и да станат параван за извращения.

Организира се едно затворено общество. То бива охранявано, има много камери. Не мога да си обясня един човек като е религиозен, за какво са му оръжия, от какво трябва да се защитава? От външна заплаха или да успокоява собствените си бесове? Психологически не се връзват много неща. Ако говорим за психопатия, то тогава много е възможно да има такива отклонения – психопатът какво прави: затворено общество, със строги правила, ако някой не ги спазва, следва наказание.

