Коледен кактус: Как да го накарате да цъфти отново след Коледа?

Коледният кактус може да цъфти толкова обилно, че саксията с него да изглежда като истински букет. И в същото време, това цвете изобщо не изисква прекомерно внимание. Достатъчно е да изберете правилното място за саксията с него и да му осигурите умерено поливане.

След коледните празници много домакини спират да полагат грижи за това цвете, защото вярват, че цъфтежът му е приключил. Но истината е, че можете да го накарате отново да цъфти.

Повторен цъфтеж на коледния кактус

След цъфтежа, кактусът се нуждае от 4-6 седмици период на покой - това имитира естествените условия на родината му, бразилските тропици. През това време е важно да се балансира светлината, поливането и температурата, за да може растението да набере сили за следващия цикъл.

След цъфтеж отстранете изсъхналите пъпки и леко подрежете леторастите, оформяйки спретната корона. Това стимулира разклоняването и полагането на нови пъпки. Подрязването е най-добре да се извърши в рамките на един месец след цъфтежа.

Как да поливаме коледен кактус, за да цъфти обилно?

Изключително важно е коледният кактус да се чувства комфортно. Той не обича постоянно движение - поради това може да опадат цветовете му. Затова определете постоянно място за растението и не го сменяйте. Идеален за целта е светъл перваз на прозореца от северната или източната страна на дома. Тук има достатъчно слънце, но същевременно цветето няма да е изложено на директни слънчеви лъчи, които могат да изгорят листата му.

Грешки с коледните кактуси, които пречат на растението ви да цъфти

В периода на образуване на пъпки, коледният кактус е особено деликатен. Дори няколко сантиметра изместване на саксията могат да спрат цъфтежа. Затова не докосвайте растението по време на пъпкуване - оставете го да стои на мястото си.

Коледният кактус не обича застояла вода или суха почва. Оптимално е да се полива веднъж седмично, като се фокусирате върху състоянието на почвата: ако горният слой на почвата е 2–3 см сух, е време за поливане; ако почвата е все още мокра, изчакайте ден-два.

Поливайте около ръба на саксията, като избягвате центъра, за да предотвратите гниене на корените. Не забравяйте да отцедите излишната вода от съда - цветето не понася застояла вода.

Твърде много топлина (22–24°C постоянно) предотвратява цъфтежа. Най-добре е да се осигури нощна температура от 15–18°C, а някои цветари дори препоръчват 12°C - това стимулира пъпкуването. Основното е да се избягва течение.

Важно е също саксията да не е твърде голяма - свободното пространство стимулира растежа на листата, а не цъфтежа.

