Ползи за здравето от горещия шоколад

Горещият шоколад е любима напитка през зимата. Приготвя се с какао, което е известно с редица ползи за здравето. Обикновено хората пият горещ шоколад през зимата за физическа топлина, психологически комфорт и подобряване на настроението. Топлата, сладка и висококалорична напитка осигурява енергия и предизвиква освобождаване на ендорфини и серотонин, което подобрява настроението.

Повечето хора смятат горещия шоколад за здравословна напитка. Това обаче е само отчасти вярно, тъй като горещият шоколад съдържа няколко съставки, което го прави висококалорична напитка, която не е съвсем здравословна. Ако искате да извлечете максимума от горещия шоколад, използвайте чисто какао на прах с минимална добавена захар , за да увеличите максимално ползите, около 200-300 калории на чаша. Или можете да използвате тъмен шоколад, който има почти 60-70% какао. Прочетете, за да научите за ползите, както и страничните ефекти на горещия шоколад.

Ползи от горещия шоколад

Още: 6 ползи за здравето от консумацията на райска ябълка

Антиоксиданти

Какаото в горещия шоколад има високи нива на антиоксиданти като флавоноиди. Те помагат за по-ефективна борба със свободните радикали. Също така помага за намаляване на оксидативния стрес и възпаленията , които са свързани с хронични заболявания.

Здраве на сърцето

Флавоноидите също така помагат за подобряване на функцията на кръвоносните съдове, понижаване на кръвното налягане и подобряване на кръвообращението чрез повишаване на нивата на азотен оксид. Ако го консумирате редовно, това може да намали риска от сърдечни заболявания , инсулт и предсърдно мъждене. Проучванията подчертават как какаото може да помогне за подобряване на ендотелната функция и управлението на холестерола.

Още: Хималайска сол за кръвно налягане: Полезна или вредна?

Облекчаване на настроението и стреса

Съединения като фенилетиламин, теобромин и триптофан, които се получават от какаото, предизвикват освобождаване на ендорфини. Това подобрява настроението и облекчава стреса. Също така, успокояващият ефект на напитката засилва този ефект и понижава хормоните на стреса . Това я прави естествен избор по време на емоционално напрежение.

Хранителни вещества

Горещият шоколад ви осигурява важни минерали, включително магнезий, който се получава от какаото. Магнезият помага за нервната функция, желязото за транспорта на кислород, а цинкът за имунитета. Когато се приготвя с мляко, той може да ви осигури и протеини и витамин D , които са полезни за костите ви. Те подпомагат метаболитното и сърдечно-съдовото здраве.

Още: НОИ предупреди за изтичащ срок

Странични ефекти от горещия шоколад

Горещият шоколад също има странични ефекти, които се дължат на високото съдържание на захар, кофеин, мазнини и добавки. Затова се уверете, че го пиете умерено, максимум 1 чаша дневно, тъй като това може да намали рисковете.

Високо съдържание на калории и захар

Излишната захар и калории в готовите смеси водят до наддаване на тегло, инсулинова резистентност и риск от диабет тип 2. Хората също са склонни да добавят захар в домашно приготвените варианти. Кариесът също е следствие от високото съдържание на захар. Също така, ако контролирате теглото си, следете приема на захар.

Още: Забравете за скъпите сиропи: Това природно средство прави чудеса при кашлица

Наддаване на тегло

Горещият шоколад води до наддаване на тегло поради високото си съдържание на калории и захар, което надвишава 200-500 калории на чаша, когато се приготвя с пълномаслено мляко, бита сметана, маршмелоу или прекомерни подсладители.

Кофеин

Теоброминът и кофеинът (около 5-25 мг на чаша) в какаото могат да причинят нервност, учестен пулс, безсъние или тревожност при чувствителни хора. Големите количества са склонни да влошат тези състояния, засягайки моделите на сън. Вечерната консумация също може да повлияе на съня ви.

Още: Бабин трик с бамя, който набира популярност в интернет

Храносмилателни проблеми

Високото съдържание на мазнини и млечните продукти могат да причинят подуване на корема, гадене, газове, запек или диария, особено при хора с непоносимост към лактоза. Какаото отпуска езофагеалния сфинктер, влошавайки ГЕРБ или киселинния рефлукс.

Алергични и неврологични реакции

Какаови съединения като тирамин и хистамин могат да причинят мигрена или кожни обриви при чувствителни хора. Алергичните реакции включват лек сърбеж до силна уртикария. Хората с анамнеза за мигрена трябва да следят приема си.

Още: Как да си приготвим кремообразен и плътен горещ шоколад у дома

Други опасения

Някои какаови продукти съдържат тежки метали като олово и кадмий, които крият риск от токсичност при хронична употреба. Много високи температури (>65 градуса по Целзий) могат да раздразнят хранопровода, увеличавайки риска от рак на хранопровода с течение на времето. Диабетиците са изложени на риск от скокове в кръвната захар.