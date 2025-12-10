Хималайска сол за кръвно налягане: Полезна или вредна?

Солта е нещо, което не само служи като основен компонент при подправяне на храната, но и е вкусоподобна съставка, която често ни придружава на масата за вечеря, за почти всяко хранене или дори за леки закуски. Само щипка сол и тя добавя такъв вкус към храната, че издига цялото преживяване от храненето.

Въпреки че солта е основен продукт в домакинствата, през годините изследванията показват как прекомерната ѝ консумация може да навреди на здравето ни. Независимо дали става въпрос за сърдечно-съдови заболявания или бъбречни заболявания – твърде много сол винаги е причина.

Но какво ще стане, ако обикновената сол може да бъде заменена с нещо, за което се твърди, че е по-здравословно?

Представяме ви: Хималайска сол, известна още като розова сол или каменна сол. През последните няколко години тя набира огромна популярност, като много хора я смятат за „по-здравословна“ алтернатива на обикновената готварска сол.

Но що се отнася до кръвното налягане - критичен фактор за здравето на сърцето и бъбреците - наистина ли хималайската сол предлага някакво предимство?

Нека обсъдим.

Хималайска сол: Какво е това?

Хималайската сол — наричана още хималайска розова сол или каменна сол — често се предлага на пазара като естествена, богата на минерали алтернатива на обикновената сол. Розовият ѝ цвят идва от микроелементи като желязо, магнезий и калций — и в сравнение с високо рафинираната готварска сол, тя е по-малко обработена, което води до убеждението, че е по-здравословна и по-естествена алтернатива.

Не само това, мнозина дори вярват, че допълнителните минерали в хималайската сол могат дори да поддържат електролитния баланс, хидратацията и по този начин по-нежно регулиране на кръвното налягане.

Какво казва науката за хималайската сол

Според достоверни здравни източници като клиниката Майо, химическата основа на хималайската сол е по същество същата като на обикновената готварска сол - и двете са предимно натриев хлорид. Освен това експертите предупреждават, че минералите, които се съдържат в хималайската сол, са само в много малки количества. Поради това ефектът върху кръвното налягане не се различава съществено между хималайската сол и готварската сол. Една чаена лъжичка - независимо дали е розова сол или обикновена сол - може да достави приблизително същото количество натрий.

Защо хималайската сол не е „по-здравословен“ заместител

Ако сте смятали, че хималайската сол е по-здравословен заместител на обикновената сол и затова сте започнали да я използвате щедро, може би ще трябва да преосмислите тази опция. Защото, независимо от допълнителните минерали, високото съдържание на натрий в хималайската сол все още може да причини задържане на течности в тялото. Това увеличава обема на кръвта и оказва допълнителен натиск върху стените на артериите, което е основният механизъм за повишено кръвно налягане (хипертония).

Освен това, честата прекомерна употреба или високият общ прием на натрий – независимо дали от хималайска сол, готварска сол или преработени храни – може да повиши риска от дългосрочни сърдечно-съдови проблеми: помислете за сърдечни заболявания, инсулт, бъбречно натоварване или увреждане.

Освен това, тези, които вече страдат от предшестваща хипертония, бъбречно заболяване или рискови фактори за сърцето, трябва да бъдат особено внимателни, тъй като дори „естествената“ сол не е безопасна при прекомерна употреба.

Друг нов проблем, свързан с хималайската сол, е, че тъй като зърната сол са по-едри и често се възприемат като по-„гурме“ или „здравословни“, хората могат да поръсват повече от нея, което може да доведе до прекомерна консумация. Този навик може несъзнателно да увеличи приема на натрий, което е рисков фактор за повишено кръвно налягане или хипертония.

Трябва ли да изберете хималайска сол?

Всъщност, последните изследвания показват, че намаляването на приема на натрий е един от най-надеждните начини за контрол на кръвното налягане - независимо дали става дума за обикновена сол или хималайска сол. Всъщност, сега експертите предлагат обикновената сол да се замени със заместител на солта, който съдържа калий.

Но каква е ползата от заместването на натрия с калий?

Както съобщава Harvard Health , в голямо рандомизирано контролирано проучване сред възрастни хора, замяната на готварската сол със заместител на солта - където натриевият хлорид е частично заменен с калиев хлорид - намалява значително риска от развитие на високо кръвно налягане в рамките на две години.

Друг систематичен преглед на 16 рандомизирани контролирани проучвания (с продължителност шест месеца или повече), публикуван в списанието Annals of Internal Medicine, установи, че използването на заместител на солта по време на готвене е свързано с по-нисък риск от преждевременна смърт от сърдечно-съдови заболявания.

Въпреки това, няма убедителни доказателства, че хималайската сол понижава кръвното налягане. Напротив, тъй като осигурява натрий почти толкова, колкото обикновената сол, тя крие същите рискове, ако се използва прекомерно.