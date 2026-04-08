Колко често трябва да торите растенията си?

Растенията се нуждаят от определено количество специфични хранителни вещества, за да растат добре. В повечето случаи градинските и стайните растения се справят добре без ваша помощ. Но торенето всъщност дава на растенията тласък, който им помага да процъфтяват. „Фотосинтезата е начинът, по който растенията произвеждат храна“, казва Стейси Хирвела, градинар в Spring Meadow Nursery и Proven Winners Color Choice Shrubs . „Но торенето е като да им давате витамини.“

Торенето на растенията ги поддържа силни и способни да издържат на всичко, което природата им подхвърля по време на вегетационния период. „Най-добрата защита срещу вредители и болести е здравото растение“, казва Хирвела. „Когато расте енергично, растението може да изпревари вредителите и болестите и е естествено по-устойчиво на различни стресови фактори от околната среда.“

Преди да наторите, е добра идея да направите почвен тест на вашата градина или лехи, за да определите какви хранителни вещества липсват – или тези, от които имате излишък.

Трябва ли да торите растенията?

Повечето жилищни почви съдържат хранителните вещества, от които растенията се нуждаят, за да поддържат здравословен растеж, и можете да имате красив пейзаж, изпълнен с многогодишни растения, храсти и дървета, без да торите. „Но когато торите, добавяте допълнителни хранителни вещества, които растението може да насочи към по-големи, по-изобилни цветове, по-бърз растеж или по-тъмна листа“, казва Хирвела.

Стайните растения също се възползват от тор. „Ако имате растение в една и съща саксия в продължение на пет години, вероятно е добра идея да го наторите“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms . „Може да се разминете и без никога да не торите, но растението ще се представя по-добре с известно количество тор.“

В зеленчуковата ви градина растенията растат бързо и консумират много хранителни вещества, докато произвеждат цветове и плодове, така че те се възползват от честото подхранване. „Тези зеленчуци, които се хранят с много хранителни вещества, са зеленчуците, които се нуждаят от повече хранителни вещества, за да се развиват добре“, казва Джош Киршенбаум, мениджър на зеленчуковия бизнес и портфолио в PanAmerican Seed Company . „Примери за това са царевица, чушки, тикви и домати.“

Колко често трябва да торите многогодишни растения, храсти и дървета?

За повечето установени многогодишни растения, храсти и дървета можете да торите с гранулиран тор с бавно освобождаване веднъж годишно в края на зимата до началото на пролетта. „Продуктите с удължено освобождаване насърчават по-бавен и по-устойчив растеж, като хранителните вещества са налични за по-дълъг период от време“, казва Хирвела. Също така ще имате по-добра представа колко използвате. Течният тор обаче също е подходящ, ако предпочитате да го използвате през целия сезон.

Независимо от използвания вид, спрете в края на лятото (средата до края на август) в горещ климат или в края на юли в по-хладен климат. Това е така, защото не искате да стимулирате мекия, крехък растеж твърде късно през сезона, тъй като той няма да има време да се втвърди и ще бъде повреден от студа. „Загуба на енергия и пари е за растението да насърчавате нов растеж твърде късно през сезона“, казва Хирвела.

Колко често трябва да торите стайни растения?

Стайните растения могат да се възползват от всякакъв график за торене. Всъщност, торенето е особено полезно за стайните растения, защото на открито протича регенеративен процес, при който органичната материя редовно се добавя обратно в почвата от източници като умиращи насекоми, листа и т.н. Това очевидно не се случва на закрито, казва Ханкок.

Или гранулиран тор с бавно освобождаване, който е ефективен няколко месеца, или течен тор са подходящи. „Но по-малкото е повече“, казва Ханкок. „На етикета е посочено максималното количество, което трябва да използвате, но можете да използвате всяко количество, по-малко от препоръчителното. Просто не използвайте повече от посоченото на етикета, или можете да изгорите корените и да навредите на растението си.“

Колко често трябва да торите зеленчуковите градини?

Поставете гранулиран бавнодействащ зеленчуков тор в дупката по време на засаждане. „Но плодоносните култури като домати и чушки също са от полза, ако ги „подхранвате“ отстрани или поръсите малко тор в основата на растението, когато цъфтят, за да насърчите по-големи реколти“, казва Киршенбаум. Течните торове също могат да се използват през целия сезон, особено ако растението изглежда малко слабо или листата му са светлозелени на цвят.

Зеленчуците, отглеждани в саксии, обикновено се нуждаят от торене по-често от зеленчуците, отглеждани в земята. Това е така, защото всеки път, когато растенията се поливат, има вероятност торът да се отмие от саксията. „Следете колко здраво изглежда растението, което ще ви даде индикация кога се нуждае от повече тор“, казва Киршенбаум.

Какъв вид тор трябва да използвате?

В повечето случаи можете да използвате универсален тор за многогодишни растения, храсти и дървета. „Не се притеснявайте твърде много за използването на „правилния“ вид тор“, казва Хирвела. „Не ви е нужен „рафт за подправки“, пълен с различни видове торове за всеки вид растение. Използвайте това, което имате.“

За зеленчуци изберете тор, който е етикетиран за зеленчуци или има относително ниско съотношение NPK, като например 12-10-5, казва Киршенбаум.

За повечето стайни растения е подходящ всеки универсален тор за стайни растения. „Единственото изключение са орхидеите, които са епифитни, така че имат различни хранителни нужди. Изберете продукт, формулиран специално за тях“, казва Ханкок.