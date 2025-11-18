След писмото на Пеевски: Финансовият министър не изключи опцията за коледни добавки към пенсиите

Финансовият министър Теменужка Петкова не изключи възможността проектобюджет 2026 в крайна сметка да включи коледни добавки за пенсионерите. Темата беше повдигната от медиите на 18 ноември, след като лидерът на "ДПС-Ново начало" - санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - изпрати писмо до министъра на финансите, с което показа, че се е загрижил за пенсионерите. Той поиска коледни надбавки за тях в размер на 110 лв. и обяви, че депутатите от партията му щели да спомогнат със своите заплати за декември - ход, който би бил определен от мнозина като популистки.

Теменужка Петкова: Следим бюджета и ще информираме при окончателно решение

Попитана дали между четенията на проектобюджета в Народното събрание може да се направят промени и да се включат тези добавки, Петкова не отрече: "Оттук нататък правителството е предало закона за бюджета в Народното събрание, думата имат народните представители. Законът е влязъл с дефицит от 3% и трябва да излезе с дефицит от 3%. Ние следим изпълнението на бюджет 2025 г. много стриктно по отношение на приходната и разходната част. В момента, в който имам окончателна информация, ще информирам колегите в рамките на управляващата коалиция и ще се вземе съответното решение".

"Нека да видим изпълнението на бюджета, има все още време. С колегите работим изключително добре, в непрекъснат диалог сме, следим ситуацията. Когато имаме новина, ще ви информираме. Правим всичко възможно, така че следим приходите, следим разходите", повтори тя.

Снимка: БГНЕС

На въпрос дали може да отпаднат определени разходи, за да има пари за добавки към пенсиите, Петкова посочи: "Още е рано да говорим за това".

Не е ясно и какви средства ще са необходими. "Зависи какви ще са възможностите на бюджета. Дайте ни още малко време", каза финансовият министър.

Обвинения срещу бившите управляващи с участието на... ГЕРБ

Петкова припомни, че вчера Европейската комисия излезе с официална информация за икономическия растеж на страната. "В голяма степен прогнозата на ЕК и тази на Министерство на финансите се припокриват. Предвиден е бюджетен дефицит за 2025 г. в рамките на трите процента – това е прогнозата и на МФ, и на ЕК. По отношение на 2026 г. ЕК счита, че дефицитът ще бъде в рамките на 2,7% от БВП, а за 2027 г. – около 4,3% от БВП, като причината за това е свързана със завишените разходи за отбрана. Очаква се около 2027 г. този пик да бъде много сериозен", каза министърът.

За разсипвания от критики бюджет 2026 г. тя каза, че "това наистина е възможният бюджет" и че правителството ще работи за изпълнение на параметрите.

"Автоматизмът със заплатите беше въведен през 2023 г. с минималната работна заплата. Знаете, че тогава колегата (Асен) Василев и от управляващото мнозинство въведоха един принцип, при който 50% от средната работна заплата на практика е минималната работна заплата", обвини Петкова предишния редовен кабинет, в който всъщност и ГЕРБ участваха и който придоби името "сглобка". "Това води след себе си до редица плащания в социалната сфера. Поради тази причина сме свидетели на ръст в разходите за социални и здравноосигурителни средства, които просто са с близо 4 милиарда всяка година ръст".

Снимка: Министерство на финансите

"Важно е да си изясним генезиса на проектобюджет 2026 г. – той е в законодателството, което е прието в миналото и в политиките, които са водени", каза Петкова.

По думите ѝ - ПП-ДБ акцентираха върху възнагражденията на младите лекари, "но само говореха и нищо не беше предприето". А сега управляващите са намерили решение – 260 милиона евро, които са предназначени за младите специалисти, медицински сестри и акушерки. "Има възможност" и за "достойно възнаграждение" за всички останали лекари, каза финансовият министър.

За увеличението на пенсионните вноски с 2% тя не допусна отстъпки. "В рамките на средносрочната бюджетна прогноза адресирахме съществуването на този проблем" ,каза Петкова и припомни, че последното повишение е било с 1% през 2018 г. Тогава разходите за пенсии за били 9 милиарда лева и трансферът от централния бюджет по бюджета на НЗОК е бил 4 милиарда лева. "През 2025 г. разходите за пенсии са 24 милиарда лева и тази година е рекорден трансферът от държавния бюджет – над 12 милиарда лева. Нужно е решение за устойчивост на пенсионната система", посочи тя.

И завърши - "абсолютно сигурно" е, че ДДС няма да се вдига.

