Кухненски отпадъци, с които наторите змийското растение

Следващият път, когато приготвяте ориз, може да искате да запазите излишната вода, която ви е останала. Вярвате или не, има някои необичайни домакински приложения на ориза, които може би не сте виждали преди.

Още: Коледната звезда е любима на всички – наторете я с този зеленчук и ще ви радва цяла зима

Въпреки че може би сте чували за използването на оризова вода за собствено здраве, включително растеж на косата и ноктите, има друго същество във вашия дом, което може да оцени тази останала течност: вашето змийско растение (Dracaena trifasciata). Независимо дали варите ориз на котлона и имате останала вода в тенджерата, или изплаквате зърното, преди да го хвърлите в оризоварката, тази мътна, млечна субстанция може да бъде като течно злато за някои растения благодарение на хранителното си съдържание. Вместо да изхвърляте останалата оризова вода в канала, изсипете съдържанието в херметически затворен контейнер и го запазете за по-късно.

Как лесно да размножите змийско растение във вода

Змийските растения обикновено са непринудени растения, способни да виреят както на закрито, така и на открито, с основни изисквания за слънчева светлина и почва. Стайното змийско растение може да расте в практически всяка стая в дома ви и също така не изисква често поливане. Това, което тези растения ценят обаче, е хранителните добавки от въглехидрати, фосфор, калий и азот: четири хранителни вещества, които оризовата вода съдържа. Това, което в момента е предмет на дебат, е кога или колко често трябва да добавяте оризова вода към растенията си. Въпреки че няма много проучвания, които да казват колко оризова вода да добавяте към растенията си, едно проучване от 2022 г. разкри, че добавянето на измита оризова вода към повърхността на почвата в началото на растителния цикъл е от полза за нейните хранителни вещества и микроби. (Обърнете внимание, че това проучване не е проведено върху змийски растения.)

Ето три различни начина за приготвяне на оризова вода

Още: Кухненски отпадъци, с които да наторите градината си

Ако обикновено не приготвяте ориз у дома или не сте сигурни какъв метод за обработка с оризова вода да използвате за растенията си , ето няколко трика, които можете да опитате, за да създадете този полезен начин за подобряване на почвата. Първият и най-лесен метод е да запазите излишната вода от изплакването на ориза. Когато хвърляте ориза в цедка, за да се лее вода отгоре, поставете отдолу съд, за да съберете оттичащата се течност. Можете също да изплакнете зърната в купа и внимателно да отделите мътната вода в отделна чаша. Ако сте склонни да варите ориза, можете да добавите допълнително вода в тенджерата, за да я прецедите накрая. И накрая, можете да пожертвате около чаша ориз, за ​​да го варите във вода, само за да си направите собствен тор.

Колко често да поливаме змийско растение през зимата?

Допълнителна стъпка, която можете да предприемете, е да ферментирате оризовата си вода, което може да помогне за увеличаване на хранителното ѝ съдържание и дори за повишаване на микробната ѝ активност. За да направите това, изсипете оризовата си вода в съд и я оставете да престои поне три до девет дни. Можете да го покриете леко, за да го предпазите от вредители. Преди да използвате ферментиралата течност, ще трябва да я разредите с вода. Препоръчителното съотношение обикновено е 1:1. Винаги не забравяйте да съхранявате оризовата си вода, защото вашите растения ще я харесат.