Любим храст за засаждане през есента

Червеноклонестият дрян е лесно растящо растение, което се адаптира към много видове почви и климат. Расте бързо, а засаждането му през октомври дава време на храста да разтегне корените си преди зимата. Храстът ще изпълни с изобилие всичко - от високопланински имот, крайбрежен пейзаж или дъждовна градина . С идването на пролетта, бели, дантелени цветя и зелени пъпки се появяват и започват да се наслаждават на дивата природа.

Цветовете са магнити за опрашители, а самият храст е гостоприемно растение за шепа специализирани пчели и пролетни лазурни гъсеници на пеперуди. Птиците се радват на белите или сините плодове, които пристигат в края на лятото и есента, а човешките очи ще се радват еднакво на есенните му листа, които стават черешовочервени, медни или наситено сливови.

Имайте предвид, че червеноклонният дрян може да расте твърде ентусиазирано за вас; той е посочен като инвазивен вид в Уисконсин, така че ако живеете в щат с подобен климат, може да е по-добре да го избягвате. Храстът обаче расте добре и в контейнери. Червеноклонният дрян се разпространява чрез издънки и можете да ги отрежете с лопата през пролетта, за да контролирате разпространението.

Засадете червенолистни дрян през есента за зимна красота

Почти всяко място, различно от дълбока сянка, е подходящо за засаждане на червенолистен дрян, но пълно слънце до полусянка е идеално; с шест до осем часа слънце на ден, клоните на храста ще покажат по-ярък червен цвят. Въпреки че е подобно адаптивен към различни видове почва, червенолистният дрян ще се чувства най-добре във влажна, плодородна почва.

За да подготвите мястото за вашия червенолистен дрян, изкопайте дупка два пъти по-широка от кореновата бала. Ако почвата не се оттича добре, по този начин я дренирайте с един или повече от тези дренажни материали, за да освободите растенията си от излишната влага . Дупката трябва да е достатъчно дълбока, така че да е малко под околната почвена линия. Внимателно разплетете корените, ако е необходимо, преди да поставите растението в дупката. Запълнете останалото пространство с почва и го полейте обилно. Ако засаждате повече от един червенолистен дрян, оставете поне 60 см между всяко растение; някои сортове се нуждаят от до 4,5 м между растенията, така че проучете специфичните нужди на избрания от вас сорт.

Червеноклонният дрян е влаголюбив по всяко време, но след засаждането, обърнете специално внимание да поддържате храста си добре напоен, за да се утвърди преди да премине в период на покой. Не е необходимо да торите храста си. С малко подрязване през пролетта , за да се стимулира нов растеж, най-младите клони ще ви почерпят с най-червените си нюанси.